Πλοίο με Αμερικανούς πολίτες αναχώρησε από τη Χάιφα με προορισμό τη Λεμεσό

Ένα πλοίο με επιβαίνοντες Αμερικανούς που επιθυμούσαν να φύγουν από το Ισραήλ λόγω του πολέμου του εβραϊκού κράτους με την Χαμάς, αναχώρησε σήμερα από το λιμάνι της Χάιφα με προορισμό την Κύπρο, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η αμερικανική πρεσβεία στο Ισραήλ ανακοίνωσε χθες ότι οι αμερικανικές αρχές προσφέρουν στους Αμερικανούς και τα μέλη των οικογενειών τους που βρίσκονται στο Ισραήλ και διαθέτουν έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο, τη δυνατότητα να αναχωρήσουν διά θαλάσσης από τη Χάιφα για την Κύπρο σήμερα, 16 Οκτωβρίου.

The U.S. government is assisting U.S. nationals and their immediate family members with a valid travel document to depart Haifa via sea for Cyprus on October 16, 2023. Boarding begins at 8 a.m. local time. U.S. citizens must arrive at Haifa port passenger terminal no later than… pic.twitter.com/mRy0uMnCoj

— Travel – State Dept (@TravelGov) October 15, 2023