Σεισμός στο Αφγανιστάν: Σε 2.445 ανέρχονται μέχρι στιγμής οι νεκροί

Νέος μετασεισμός 4,2 βαθμών σημειώθηκε στην ίδια ζώνη γύρω στις 07:00 (05:30 ώρα Ελλάδος) την Κυριακή το πρωί, σύμφωνα με το γεωδυναμικό ινστιτούτο των ΗΠΑ USGS.

Οι σεισμικές αυτές δονήσεις βρίσκονται μεταξύ των πιο φονικών παγκοσμίως φέτος, έπειτα από αυτές στην Τουρκία και τη Συρία που προκάλεσαν, βάσει υπολογισμών, τον θάνατο περίπου 50.000 ανθρώπων τον Φεβρουάριο.

Ο Τζάναν Σαγίκ, εκπρόσωπος του υπουργείου αντιμετώπισης Καταστροφών των Ταλιμπάν, ανέφερε σε μήνυμά του προς το Reuters ότι ο απολογισμός των νεκρών αυξήθηκε σε 2.445, αλλά αναθεώρησε προς τα κάτω τον αριθμό των τραυματιών σε «πάνω από 2.000».

Νωρίτερα είχε δηλώσει ότι 9.240 άνθρωποι είχαν τραυματιστεί από τους σεισμούς, ενώ ο Ερυθρός Σταυρός είχε ανακοινώσει νωρίτερα χθες ότι ο αριθμός των νεκρών ανερχόταν σε 500.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Αντιμετώπισης Καταστροφών των Ταλιμπάν διευκρίνισε επίσης ότι 1.320 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί.

Δέκα σωστικά συνεργεία βρίσκονται στην περιοχή, η οποία συνορεύει με το Ιράν, πρόσθεσε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Πάνω από 200 νεκροί είχαν μεταφερθεί σε διάφορα νοσοκομεία, δήλωσε παράλληλα αξιωματούχος της υπηρεσίας υγείας της Χεράτ, ο οποίος δήλωσε ότι ονομάζεται Ντάνις, προσθέτοντας ότι οι περισσότεροι ήταν γυναίκες και παιδιά.

Πτώματα έχουν «μεταφερθεί σε διάφορα μέρη -στρατιωτικές βάσεις, νοσοκομεία», πρόσθεσε.

Κλίνες είχαν τοποθετηθεί έξω από το βασικό νοσοκομείο της Χεράτ, ενώ τα θύματα του σεισμού που κατέφθαναν ήταν πάρα πολλά, σύμφωνα με φωτογραφίες που κυκλοφορούν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για τρόφιμα, πόσιμο νερό, φάρμακα, ρούχα και σκηνές για την παροχή βοήθειας στους σεισμοπαθείς, σημείωσε παράλληλα ο Σουχάιλ Σαχίν, ο επικεφαλής του πολιτικού γραφείου των Ταλιμπάν στο Κατάρ, σε μήνυμά του προς τα μέσα ενημέρωσης.

Ζημιές έχουν υποστεί επίσης οι μεσαιωνικοί μιναρέδες της Χεράτ, δείχνουν φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην πόλη αυτή, η οποία θεωρείται η πολιτιστική πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, πολλοί κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους μετά τον πρώτο ισχυρό σεισμό των 6,3 βαθμών. Μια κάτοικος, η Νασίμα, δήλωσε ότι οι σεισμοί προκάλεσαν πανικό στην Χεράτ.

«Οι άνθρωποι βγήκαν από τα σπίτια τους, είμαστε όλοι στους δρόμους», έγραψε σε μήνυμά της στο Reuters το Σάββατο, προσθέτοντας ότι γίνονταν μετασεισμοί.

Στην επαρχία της Χεράτ βρίσκονται συνολικά 202 εγκαταστάσεις δημόσιας υγείας, μια από τις οποίες είναι το μεγάλο περιφερειακό νοσοκομείο, στο οποίο 500 θύματα έχουν διακομιστεί, ανέφερε χθες σε ανακοίνωσή του ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Οι εγκαταστάσεις αυτές είναι στην μεγάλη πλειονότητά τους μικρότερα κέντρα υγείας και τα προβλήματα με τις εφοδιαστικές αλυσίδες παρεμπόδιζαν τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στις απομακρυσμένες περιοχές, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

«Καθώς οι έρευνες και οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, οι απώλειες σε αυτές τις περιοχές δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί πλήρως», σημείωνε.