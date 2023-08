Συναγερμός από ΠΟΥ και ΗΠΑ για νέα παραλλαγή του κορωνοϊού - Φόβοι για έκρηξη κρουσμάτων από «λίαν μεταλλαγμένο στέλεχος»

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) και οι αμερικανικές υγειονομικές αρχές παρακολουθούν από κοντά μια νέα παραλλαγή του ιού της Covid-19, αν και «για την ώρα ο εν δυνάμει αντίκτυπος πολυάριθμων μεταλλάξεων της BA.2.86 είναι άγνωστος».

Ο ΠΟΥ αποφάσισε να κατατάξει τη νέα παραλλαγή «στην κατηγορία των υπό παρακολούθηση παραλλαγών εξαιτίας του πολύ μεγάλου αριθμού (άνω του 30) των μεταλλάξεων του γονιδίου Spike που φέρει», γράφει ο οργανισμός στο επιδημιολογικό δελτίο του που είναι αφιερωμένο στην πανδημία της Covid-19 και δόθηκε στη δημοσιότητα την περασμένη νύκτα.

New @WHO variant under monitoring BA.2.86 V limited info available right now but large # of mutations needs closer monitoring Surveillance, sequencing & #COVID19 reporting critical to track known/detect new variants 🙏TAG-VE Updated page live soon⬇️https://t.co/VNvjJn8Xcv — Maria Van Kerkhove (@mvankerkhove) August 17, 2023

Η πρωτεΐνη ακίδα είναι αυτή που δίνει στον ιό την ακανθώδη μορφή του και είναι αυτή που επιτρέπει στον SARS-CoV-2 να διεισδύει στα κύτταρα του ανθρώπου που προσβάλλει.

Η παραλλαγή του SARS-CoV-2 εντοπίστηκε σε ΗΠΑ, Δανία και Ισραήλ

Προς το παρόν, αυτή η νέα παραλλαγή έχει εντοπισθεί μόνο στο Ισραήλ, στη Δανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

A new Omicron BA.2 subvariant has been observed.

The variant was seen in one case in Israel, and two cases in Denmark. None of the Danish cases are immunocompromised, and no epidemiological link between the cases. There is no indication that the new variant causes severe illness. — Statens Serum Inst. (@SSI_dk) August 16, 2023

Τα Κέντρα για τον Έλεγχο και την Πρόληψη Ασθενειών (CDC) στις ΗΠΑ ανέφεραν επίσης πως παρακολουθούν από κοντά την παραλλαγή, με μήνυμά τους που αναρτήθηκε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X (πρώην Twitter).

CDC is tracking a new lineage of the virus that causes COVID-19. This lineage is named BA.2.86, and has been detected in the United States, Denmark and Israel. CDC is gathering more information and will share more about this lineage as we learn it. — CDC (@CDCgov) August 18, 2023

ΠΟΥ: Άγνωστος ο πιθανός αντίκτυπος των μεταλλάξεων

Αυτή τη στιγμή έχουν επισημανθεί μόνο τέσσερις γνωστές γονιδιακές ακολουθίες αυτής της παραλλαγής, ενώ δεν είναι γνωστός ο επιδημιολογικός τους αντίκτυπος, εξηγεί ο ΠΟΥ.

«Ο εν δυνάμει αντίκτυπος των μεταλλάξεων της BA.2.86 είναι αυτή τη στιγμή άγνωστος και αποτελεί αντικείμενο λεπτομερούς αξιολόγησης», διευκρινίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο οποίος υπογραμμίζει για μια ακόμη φορά τη σημασία που έχει η παρακολούθηση και η ενημέρωση των αρμόδιων αρχών για να υπάρχει μια ακριβής και συνολική αντίληψη για την πανδημία της Covid-19.

Ο ΠΟΥ παρακολουθεί αυτή τη στιγμή τρεις παραλλαγές ενδιαφέροντος (XBB.1.5, XBB.1.16 και EG.5) και επτά παραλλαγές χαρακτηρίζονται υπό επιτήρηση (BA.2.75, BA.2.86, CH.1.1, XBB, XBB.1.9.1, XBB.1.9.2 και XBB.2.3).

Στο μεγαλύτερο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου είχαν δημιουργηθεί ειδικοί μηχανισμοί παρακολούθησης της παρουσίας του ιού της Covid-19 και των παραλλαγών του, οι μηχανισμοί αυτοί έχουν εν γένει διαλυθεί καθώς θεωρήθηκε ότι η απειλή είναι πλέον λιγότερο σοβαρή και δεν δικαιολογεί αυτές τις δαπάνες.

ΠΟΥ: Ο ιός συνεχίζει να σκοτώνει και να αλλάζει

Ο ΠΟΥ δεν έχει πάψει να καταγγέλλει αυτό τον «αφοπλισμό» και συνεχίζει «να καλεί για μια καλύτερη παρακολούθηση και ενημέρωση για την Covid-19, καθώς ο ιός συνεχίζει να κυκλοφορεί και να εξελίσσεται.

Μολονότι από τις αρχές Μαΐου ο ΠΟΥ δεν θεωρεί πλέον την πανδημία παγκόσμια υγειονομική έκτακτη ανάγκη, «ο ιός συνεχίζει να κυκλοφορεί σε όλες τις χώρες, συνεχίζει να σκοτώνει και συνεχίζει να αλλάζει», υπογράμμισε την περασμένη εβδομάδα ο γενικός διευθυντής του οργανισμού Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Κατά την τελευταία περίοδο που εξετάσθηκε (από τις 17 Ιουλίου ως τις 13 Αυγούστου 2023), καταγράφηκαν περισσότερα από 1,4 εκατομμύριο νέα κρούσματα της Covid-19 και περισσότεροι από 2.300 θάνατοι, σύμφωνα με το επιδημιολογικό δελτίο Τύπου του ΠΟΥ. Οι αριθμοί αυτοί αποτελούν αντιστοίχως αύξηση κατά 63% και μείωση κατά 56% σε σχέση με την περίοδο των 28 προηγούμενων ημερών.

Στις 13 Αυγούστου 2023 είχαν καταγραφεί στον κόσμο περισσότερα από 769 εκατομμύρια επιβεβαιωμένα κρούσματα της Covid-19 και περισσότεροι από 6,9 εκατομμύρια θάνατοι. Ο πραγματικός απόλογισμός των κρουσμάτων και των θανάτων πιστεύεται πως είναι πολύ βαρύτερος, καθώς πολλά κρούσματα δεν καταγράφονται.