Επίθεση με πυροβολισμούς σε κεντρικό δρόμο του Τελ Αβίβ - Τουλάχιστον ένας τραυματίας (video)

Τουλάχιστον ένας άνδρας είναι σε σοβαρή κατάσταση μετά από επίθεση με πυροβολισμούς σε κεντρικό δρόμο του Τελ Αβίβ το Σάββατο, ανακοίνωσε η ισραηλινή αστυνομία, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η ισραηλινή αστυνομία περιέγραψε τον πυροβολισμό ως επίθεση και είπε ότι ο δράστης είχε «εξουδετερωθεί», όπως δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό του Ισραήλ. Ο εκπρόσωπος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τον ύποπτο δράστη.

Footage shows the moment of the shooting in Tel Aviv pic.twitter.com/h5ovyjfCbQ

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) August 5, 2023