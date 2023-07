Η λέξη #Rhodes έγινε τρεντ στο αγγλικό Twitter - «Παρακαλώ πείτε σε όλους ότι είναι ήρωες εδώ» λένε τουρίστες στο BBC

Την φιλοξενία και την καλοσύνη των κατοίκων της Ρόδου υμνούν μέσω Twitter Βρετανοί ταξιδιώτες, οι οποίοι βρίσκονταν στο νησί όταν ξέσπασε η φωτιά.

Την ώρα που η φωτιά μαίνεται ανεξέλεγκτη στο νησί, καίγοντας τα πάντα στο πέρασμά της, οι κάτοικοι της Ρόδου ανοίγουν τα σπίτια τους και φροντίζουν με κάθε τρόπο τους ταξιδιώτες που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα ξενοδοχεία τους. Οι Ροδίτες κατανοούν την αγωνία και τον φόβο, που αισθάνονται οι τουρίστες και βρίσκονται στο πλευρό τους.

Οι ταξιδιώτες από την πλευρά τους εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους και μέσω των social media. Χαρακτηριστικό είναι ότι στο βρετανικό Twitter το #Rhodes ήταν πρώτο τρεντ.

«Δύο καταπληκτικοί ντόπιοι που προσφέρθηκαν ευγενικά να μας μεταφέρουν βόρεια του νησιού στην ασφάλεια! Θα τους είμαστε για πάντα ευγνώμονες, παρά αυτά που περνούν, ήθελαν να μας βοηθήσουν #rhodesfire #rhodes».

Two amazing locals who have very kindly offered to take us north of the island to safety! Will forever be grateful to them, despite everything they’re going through they still want to help us #rhodesfire #rhodes pic.twitter.com/oBAFKQ5Dvo — Abi Davies (@abidaviesx) July 23, 2023

«Όλα αυτά παρέχονται από ντόπιους, τοπικά εστιατόρια και επιχειρήσεις στην Αφάντου, #Rhodes #rhodesfire . Ευγνώμων χωρίς λόγια. Ευχαριστώ», αναφέρει άλλο tweet.

All this provided by local people, local restaurants and businesses in #Afantou, #Rhodes #rhodesfire. Grateful beyond words. Thank you. pic.twitter.com/HlEvuz7YR5 — Muzzy Bee (@muzzybee123) July 23, 2023

«Εκκενώσαμε τον οικισμό Αφάντου και οι ντόπιοι μας έδωσαν φαγητό, ποτά, παιχνίδια και πάνες για τα παιδιά, και μας βοήθησαν να βρουμε ταξί/λεωφορείο για τα ξενοδοχεία μας, καθώς οι ταξιδιωτικές εταιρείες ήταν απούσες».

Leaving #Rhodes where we had an amazing time. We were evacuated to #Afantou & the villagers gave us food,drink,toys&nappies for kids, they were amazing. The middle lady tirelessly sorted taxis/buses to take us back to hotels in the absence of the holiday companies! So #grateful🙏 pic.twitter.com/EI2Q12afLl — Jamie McMahon🌻 (@jamiemac72) July 24, 2023

«Παρακαλώ πείτε σε όλους ότι οι άνθρωποι εδώ είναι ήρωες»

«Μόλις μας μετέφεραν σε ένα σχολείο της Ρόδου. Οι ντόπιοι και οι εθελοντές είναι εκπληκτικοί μέσα σε αυτήν την απίστευτη τραγωδία που περνά η χώρα τους».

Την ίδια ώρα, η ανταποκρίτρια του BBC στη Ρόδο, Άζαντεχ Μοσίρι,μ μετέδωσε ότι πολλοί από τους ταξιδιώτες περιέγραψαν την καλοσύνη των ντόπιων. Ένας με δάκρυα στα μάτια είπε: «Παρακαλώ πείτε σε όλους ότι οι άνθρωποι εδώ είναι ήρωες. Είναι ήρωες».

Όπως γράφει το προσωπικό του αεροδρομίου έχει στήσει έναν σταθμό διανομής τροφίμων που γεμίζει τακτικά με νερό, ζεστό φαγητό, μπισκότα και φυστικοβούτυρο. Προμηθεύουν ακόμη και σερβιέτες για οικογένειες που χρειάστηκε να διανυκτερεύσουν στο αεροδρόμιο.

Ακούω έναν εργαζόμενο του αεροδρομίου να λέει σε έναν τουρίστα: «Όποτε χρειάζεστε, είναι εδώ».

Καθώς περνάμε τη μέρα μας στο αεροδρόμιο, κάνοντας ρεπορτάζ για τις πτήσεις επαναπατρισμού, οι εργαζόμενοι του αεροδρομίου της Ρόδου μας εκπλήσσουν με καρέκλες, λέγοντάς μας ότι έτσι θα είμαστε πιο άνετα.

Ένας καταστηματάρχης του αεροδρομίου ανεβοκατεβαίνει στον όροφο των αναχωρήσεων, προσφέροντας στους τουρίστες περισσότερο νερό.<p>Πηγή: <a target=”_blank” href=”https://www.iefimerida.gr”>iefimerida.gr</a> – <a target=”_blank” href=”https://www.iefimerida.gr/kosmos/i-lexi-rhodes-egine-trent-sto-aggliko-twitter”>Η λέξη #Rhodes έγινε τρεντ στο αγγλικό Twitter -«Παρακαλώ πείτε σε όλους ότι είναι ήρωες εδώ» λένε τουρίστες στο BBC – iefimerida.gr</a></p>