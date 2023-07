«Τα "Bidenomics" έχουν επιτυχία» - Ο Μπάιντεν «ευλογεί τα γένια του» για τη μείωση της ανεργίας

Ο Τζο Μπάιντεν ευλόγησε τα γένια του λέγοντας ότι τα Bidenomics καταθέτουν τα διαπιστευτήριά τους, αφού η ανεργία στις ΗΠΑ ολοένα και μειώνεται.

Οι επικριτές του, τον είχαν κατηγορήσει για το οικονομικό πρόγραμμα που εκπόνησε επί προεδρίας του, ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ μοιράστηκε μέσα από τα social media τα ευχάριστα νέα για την ανάπτυξη στη χώρα του.

«Σήμερα, μάθαμε ότι δημιουργήθηκαν περισσότερες από 200.000 θέσεις εργασίας τον περασμένο μήνα – ανεβάζοντας το σύνολο μας σε 13,2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας από τότε που ανέλαβα τα καθήκοντά μου.

Η ανεργία παρέμεινε κάτω από το 4%. Οι Αμερικανοί σε ηλικία εργασίας με θέσεις εργασίας βρίσκονται σε υψηλό 20 ετών. Και ο πληθωρισμός μειώνεται περισσότερο από το μισό. Αυτό είναι Bidenomics» έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Το «τιτίβισμα» Μπάιντεν για τη μείωση της ανεργίας στις ΗΠΑ:

