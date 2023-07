Πατέρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε γονέα, σε παιδικό αγώνα ποδοσφαίρου στην Ισπανία (video)

Σε διεθνές τουρνουά ποδοσφαίρου νέων στην Ισπανία διαδραματίστηκαν σοκαριστικές σκηνές, καθώς ένας πατέρας φέρεται να προσπάθησε να μαχαιρώσει έναν άλλο γονέα που ήταν παρών.

Σε πλάνα από τις κερκίδες στο Iber Cup του Κάντιθ φαίνονται δύο άτομα να τσακώνονται πριν τα πράγματα ξεφύγουν.

Ένας άνδρας έβγαλε αιχμηρό αντικείμενο από την τσέπη του και προσπάθησε να μαχαιρώσει έναν άλλο, ο οποίος γλίτωσε χάρη στην παρέμβαση των παρευρισκομένων.

Ο δράστης στη συνέχεια απομακρύνθηκε από τους υπόλοιπους γονείς, ενώ το θύμα της επίθεσης απομακρύνθηκε κρατώντας το κεφάλι του.

🇪🇸An Africаnо stabbed a Spanish citizen during the Ibercup Grassroots Football Tournament in Sotogrande (Cádiz, Spain) https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/iBeppr6uYO

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) July 3, 2023