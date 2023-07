Γιατί επιτέθηκε στη Δυτική Όχθη το Ισραήλ - «Λουτρό αίματος» στη μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση εδώ και 20 χρόνια

Σε λουτρό αίματος εξελίσσεται η στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη αφού μέχρι τώρα φαίνεται πως έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον οχτώ άνθρωποι σε μία ανάπτυξη δυνάμεων η οποία χαρακτηρίζεται από στρατιωτικές πηγές ως η μεγαλύτερη των τελευταίων 20 ετών.

Όπως αναφέρει το CNN, οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) δήλωσαν ότι ξεκίνησαν μια «εκτεταμένη αντιτρομοκρατική προσπάθεια στην περιοχή της πόλης Τζενίν και του στρατοπέδου Τζενίν», πλήττοντας «τρομοκρατικές υποδομές«, σε μια δήλωση που αναρτήθηκε στο Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Κάτοικοι της Τζενίν δήλωσαν στο CNN ότι άκουσαν εκρήξεις και σφοδρούς πυροβολισμούς στην περιοχή, ενώ βίντεο από τη σκηνή έδειχνε τραυματισμένους Παλαιστίνιους να μεταφέρονται με ασθενοφόρο στο κυβερνητικό νοσοκομείο της Τζενίν.

The #Jenin municipality announced the suspension of water and electricity services to large parts of the #jenincamp, due to the destruction of the infrastructure as a result of #israel‘s aggression. pic.twitter.com/kX4Fj4ZYuV

— The Palestine Chronicle (@PalestineChron) July 3, 2023