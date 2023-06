Καύσωνας θα σαρώσει δυτική και βόρεια Ευρώπη - Μέχρι και τους 45°C θα φτάσει η θερμοκρασία στην Ισπανία

Ένα κύμα καύσωνα που έχει ήδη δείξει… τα δόντια του θα σαρώσει τη δυτική και τη βόρεια Ευρώπη τις προσεχείς εβδομάδες.

Μάλιστα, η Ιβηρική Χερσόνησος αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπη με ακραίες θερμοκρασίες έως τα τέλη Ιουνίου, καθώς, για παράδειγμα, στη Σεβίλλη ο υδράργυρος προβλέπεται ότι θα «πιάσει» τους 45 βαθμούς Κελσίου μέσα στον μήνα, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε το Bloomberg.

Αντίστοιχα, την επόμενη εβδομάδα, οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 34 βαθμούς Κελσίου στο Βερολίνο και τους 27 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων (ECMWF).

Χαρακτηριστικό είναι το σημείωμα της Maxar Technologies, η οποία αναφέρει ότι «οι θερμοκρασίες προβλέπεται να είναι ασυνήθιστα υψηλές» κατά τις επόμενες 6-10 ημέρες.

«Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τη νοτιοδυτική Σκανδιναβία και τα βρετανικά νησιά», όπως προστίθεται.

Το Όσλο θα μπορούσε να δει θερμοκρασίες 30 βαθμούς Κελσίου αυτή την Πέμπτη και την Παρασκευή, περίπου 6 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, σύμφωνα με τη Maxar.

Το Σαββατοκύριακο, στο Άμστερνταμ και το Παρίσι αναμένονται υψηλότερες θερμοκρασίες από ό,τι συνήθως, ενώ η Ρώμη θα έχει ελαφρώς πιο ήπιο καιρό.

Νέο ρεκόρ θερμοκρασίας στη Γερμανία -Έφτασε τους 42,6 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά της χώρας

Παράλληλα, νέο ρεκόρ ζέστης σημειώθηκε στη Γερμανία, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 42,6 βαθμούς Κελσίου στο δυτικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε η Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (DWD).

Η υψηλότερη θερμοκρασία σημειώθηκε στο Λίνγκεν, στην Κάτω Σαξονία, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 40,5°C που καταγράφηκε στο Γκάιλενκιρχεν, επίσης στο δυτικό τμήμα της χώρας, ανέφερε η DWD με ανάρτηση στο Τwitter.

Οι συνθήκες αυτές δημιουργούν ήδη πρόβλημα στη Γερμανία, καθώς η χώρα απειλείται με σοβαρή λειψυδρία τους επόμενους μήνες.

Σε πολλές περιοχές της χώρας η στάθμη των υπόγειων υδάτων έχει υποχωρήσει σημαντικά και η κατάσταση βρίσκεται ήδη σε σημείο «έκτακτης ανάγκης».

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος, η αυξημένη χρήση νερού «θα μπορούσε να ωθήσει στα όριά του το σύστημα διανομής ορισμένων εταιρειών ύδρευσης», ειδικά κατά τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας.

Σε τοπικό επίπεδο λαμβάνονται ήδη αποφάσεις περιορισμού της χρήσης νερού και 30 περιφέρειες έχουν λάβει σχετικά μέτρα ήδη από το 2022. Σε αυτές τις περιοχές, όταν οι θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα υψηλές, απαγορεύεται να ποτίσει κανείς τον κήπο του, να γεμίσει την ιδιωτική πισίνα ή να πλύνει το αυτοκίνητό του εντός των ορίων της οικίας του.

Κατά τη διάρκεια παρέλασης το προηγούμενο Σάββατο (10/6), τουλάχιστον τρεις στρατιώτες λιποθύμησαν στη Βρετανία από τη ζέστη.

Αυτό συνέβη καθώς οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 30 βαθμούς Κελσίου στο Ηνωμένο Βασίλειο για πρώτη φορά φέτος, ενώ 30,5°C καταγράφηκαν στο Χίθροου και 31,2 βαθμοί στο Σάρεϊ.

Σύμφωνα με το Met Office, το όριο των 30 βαθμών Κελσίου ξεπεράστηκε νωρίτερα από ό,τι τα προηγούμενα 20 χρόνια.

