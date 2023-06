O Guardian ζήτησε συγγνώμη από εργαζόμενους που παρενοχλήθηκαν σεξουαλικά από πρώην αρθρογράφο της

Η βρετανική εφημερίδα The Guardian ζήτησε συγγνώμη σήμερα από τους δημοσιογράφους και τους άλλους εργαζομένους της οι οποίοι υποστηρίζουν ότι δέχτηκαν επίθεση ή παρενοχλήθηκαν σεξουαλικά από έναν πρώην χρονικογράφο, ενώ ταυτόχρονα ανακοίνωσε ότι θα ενισχύσει τις μεθόδους αντιμετώπισης τέτοιων καταγγελιών.

Η εφημερίδα New York Times έγραψε χθες ότι η διευθύντρια σύνταξης των εφημερίδων The Guardian και The Observer, Κάθριν Βάινερ, έγραψε στις γυναίκες που κατήγγειλαν τον Νικ Κόεν ότι τις άγγιξε απρεπώς χωρίς τη συγκατάθεσή τους ή ότι τους έκανε σεξουαλικές προτάσεις.

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για τη σεξουαλική παρενόχληση που υποστήκατε από ένα μέλος του Observer και για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριστήκαμε την καταγγελία σας» ανέφερε, σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, η Βάινερ.

«Η διευθύντρια σύνταξης και η γενική διευθύντρια έγραψαν σε όλες εκείνες που μίλησαν δημοσίως για το θέμα και σε όσες επικοινώνησαν με τον GNM», τον όμιλο μέσων ενημέρωσης στον οποίο ανήκουν οι εφημερίδες Guardian και Observer, επιβεβαίωσε σήμερα ένας εκπρόσωπος του ομίλου. Πρόσθεσε ότι «από πέρσι συνεργαζόμαστε με την Howlett Brown, μια εταιρεία συμβούλων ειδικευμένη στην κουλτούρα των επιχειρήσεων και τις ανεξάρτητες έρευνες». Η εταιρεία αυτή συνέστησε μεταξύ άλλων τυχόν μελλοντικές καταγγελίες περί σεξουαλικής παρενόχλησης να ερευνώνται από τρίτα μέρη και όχι από τη διεύθυνση του ομίλου.

«Έλαβα τη συγγνώμη της Καθ Βάινερ, της διευθύντριας σύνταξης και της Άννα Μπάτεσον, της εκτελεστικής διευθύντριας του Guardian News & Media. Είμαι απείρως ανακουφισμένη» έγραψε στο Twitter η δημοσιογράφος Λούσι Σιγκλ. Σύμφωνα με τη ΝΥΤ, η Σιγκλ κατηγορούσε τον Κόεν ότι πριν από χρόνια την άγγιξε στους γλουτούς και ότι η εφημερίδα στήριξε τον αρθρογράφο της αντί να φροντίσει να βάλει τέλος σε τέτοιες συμπεριφορές.

Η συγγραφέας Τζιν Χάνα Έντελστιν δήλωσε επίσης «χαρούμενη για τη συγγνώμη εκ μέρους του ομίλου» και για το γεγονός ότι οι εφημερίδες «παραδέχτηκαν ότι η παρενόχληση απαιτεί εξωτερικές έρευνες».

Τους τελευταίους μήνες έχουν αποκαλυφθεί πολλές υποθέσεις σεξουαλικής επίθεσης ή παρενόχλησης σε βρετανικούς οργανισμούς. Μεταξύ αυτών είναι το αμοιβαίο κεφάλαιο αντιστάθμισης κινδύνου που ίδρυσε ο πάμπλουτος επενδυτής Κρίσπιν Όντεϊ και η ένωση εργοδοτών CBI, για την υπόθεση της οποίας η εφημερίδα Guardian έκανε πολλές αποκαλύψεις.