Συναγερμός στο Μιλάνο: Έκρηξη σε φορτηγό με φιάλες οξυγόνου, οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες, 4 τραυματίες(Βίντεο)

Συναγερμός έχει σημάνει στο Μιλάνο μετά από πληροφορίες για έκρηξη.

Σύμφωνα με τη La Repubblica, ένα αυτοκίνητο εξερράγη στην οδό Pier Lombardo, στην περιοχή Porta Romana του Μιλάνου, με αποτέλεσμα να πάρουν φωτιά παρακείμενα οχήματα.

Η έκρηξη φέρεται να προκλήθηκε από φορτηγό που μετέφερε φιάλες οξυγόνου.

Βίντεο από το σημείο της έκρηξης

Στο σημείο έφτασαν η αστυνομία και δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να προχωρήσουν σε κατάσβεση της φωτιάς. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν, ενώ λόγω της έκρηξης εκκενώθηκαν ένας οίκος ευγηρίας και ένα σχολείο. Όλοι οι μαθητές είναι καλά στην υγεία τους.

🚨#BREAKING: Multiple vehicles on fire in the center of #Milan in northern Italy after large explosion pic.twitter.com/Mpb1ECk3IA

— Breaking News 24/7 (@Worldsource24) May 11, 2023