Η φρουρά του Μακρόν «γκρέμισε» άνδρα που προσπάθησε να πλησιάσει τον Γάλλο πρόεδρο στο Άμστερνταμ (video)

Επεισοδιακή ήταν η άφιξη του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στο πανεπιστήμιο του Αμστερνταμ.

Δευτερόλεπτα αφού είχε αποβιβαστεί ο κ.Μακρόν από το αυτοκίνητο, ένας άνδρας προσπάθησε να τον πλησιάσει ενώ φώναζε «Είμαστε εδώ, είμαστε εδώ!». Αμεσα αντέδρασαν οι άνδρες της προσωπικής φρουράς του Γάλλου προέδρου. Επεσαν πάνω στον άνδρα, τον «γκρέμισαν» στο έδαφος και τον ακινητοποίησαν.

Ο Εμανουέλ Μακρόν πάντως φάνηκε να διατηρεί την ψυχραιμία του και προφανώς (δεν το έδειξαν οι κάμερες) οι άνδρες ασφαλείας τον οδήγησαν μέσα στο κτίριο του πανεπιστημίου του Αμστερνταμ.

Υπενθυμίζεται πως με ένταση και επεισόδια ξεκίνησε χθες η διήμερη επίσκεψη του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στην Ολλανδία.

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του Μακρόν στη Χάγη -προσκεκλημένος του Ινστιτούτου Nexus-, ο Γάλλος πρόεδρος υποχρεώθηκε να σταματήσει για λίγη ώρα να ομιλεί όταν νεαρά άτομα από το ακροατήριο άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα κατά της μεταρρύθμισης του γαλλικού συνταξιοδοτικού συστήματος και να ξεδιπλώνουν πανό, τα οποία έγραφαν στα αγγλικά: «Νομίζω ότι χάσαμε κάτι: πού είναι η γαλλική δημοκρατία;», «Παρακάμψατε ξανά τη Βουλή», «Δεν τηρείται η σύμβαση για το κλίμα», «Πότε θα ακούσετε τα εκατομμύρια των ανθρώπων στο δρόμο;» κ.λπ.

