Επί ποδός βρίσκονται σήμερα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στη Μαγιόρκα για να βοηθήσουν τους δεκάδες οδηγούς αυτοκινήτων που εγκλωβίστηκαν στα χιόνια, ένα εξαιρετικά σπάνιο γεγονός γι’ αυτό το νησί των συνήθως ηλιόλουστων Βαλεαρίδων.

«Ζητάμε από τους κατοίκους να μη βγαίνουν έξω για να πάνε στα χιόνια, είτε με αυτοκίνητο είτε με τα πόδια. Πρέπει όλοι να βοηθήσουμε τις υπηρεσίες να λειτουργήσουν για να διασώσουμε τους ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί», ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση των Βαλεαρίδων, οι τοπικές αρχές, σε συνεργασία με τις δυνάμεις ασφαλείας, προσπαθούν να φτάσουν στο καταφύγιο Κούμπερ, στο Φοντ δελ Νογκέρ και στον δρόμο του Σα Καλόμπρα για να απεγκλωβίσουν όσους παραμένουν ακόμη εκεί.

Τρία ελικόπτερα συμμετέχουν στην επιχείρηση απεγκλωβισμού, ενώ 90 στρατιώτες της Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (UME) ανοίγουν τους δρόμους με εκχιονιστικά, ένα θέαμα πρωτοφανές για το νησί.

Mallorca Freaky Weather is happening, earthquake splits country. #poleshift #TruthGPT Name the others in the last month!! pic.twitter.com/fo7T1o4vUC

Mallorca, known for its beaches and turquoise sea, was blanketed in snow as Arctic winds brought freezing conditions to its shores — a marked change in a place famous, according to its tourism board, for having more than 300 days of sunshine per year. https://t.co/vrpvCSBSrZ pic.twitter.com/fBjKphRrZQ

— The Washington Post (@washingtonpost) March 1, 2023