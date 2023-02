Bίντεο από τους νέους σεισμούς 5,8 και 6,4 Ρίχτερ στην Τουρκία - Νέες καταρρεύσεις κτιρίων

Στο χάος βυθίζεται ακόμη περισσότερο η Τουρκία, με τη μετασεισμική ακολουθία να είναι έντονη και τη γη να εξακολουθεί να σείεται.

Ο τρόμος επισκίασε και πάλι τη γειτονική χώρα, τη Δευτέρα, με ένα τριπλό χτύπημα, 6,4, 5.8 και 5,2 Ρίχτερ να πλήττει τη σεισμόπληκτη Τουρκία.

Σύμφωνα με το BBC, εξαιτίας των νέων δονήσεων κατέρρευσαν νέα κτίρια, ενώ αναφέρθηκαν εγκλωβισμένοι.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στην τοποθεσία Ντεφνέ, σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών AFAD.

Το επίκεντρό της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε σε απόσταση 14 χλμ. νοτιοανατολικά της Αντάκιας στην Τουρκία και 70 χλμ. βόρεια της Λατάκιας στη Συρία.

Το εστιακό βάθος του σεισμού είναι 10 χλμ.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters ότι αναφέρθηκαν ζημιές σε κτίρια στην Αντάκια και άλλοι ότι η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στη Συρία, την Αίγυπτο και τον Λίβανο.

Λίγο αργότερα, μετά τις 20:07, έγινε και δεύτερος μεγάλος σεισμός 5.8 Ρίχτερ στο Σαμαντάγ στην Αντιόχεια και πάλι, ενώ ορισμένα λεπτά αργότερα στο ίδιο σημείο ακολούθησε και τρίτος σεισμός 5,2 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, ο σεισμός προκάλεσε πανικό στους σεισμόπληκτους και σήκωσε μεγάλα σύννεφα σκόνης στην κατεστραμμένη πόλη. Ανέφερε καταρρεύσεις ήδη κατεστραμμένων κτιρίων και δραματικές εκκλήσεις κατοίκων για βοήθεια.

Σύμφωνα με την AFAD, περισσότεροι από 6.000 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί μετά τον σεισμό των 7,8 Ρίχτερ της 6ης Φεβρουαρίου που συγκλόνισε τη νοτιοανατολική Τουρκία και τη βορειοδυτική Συρία.

Η Μούνα αλ Ομάρ, κάτοικος Αντάκιας, είπε πως την ώρα του σεισμού βρισκόταν σε σκηνή που έχει στηθεί σε πάρκο της πόλης. «Νόμιζα ότι η γη θα ανοίξει κάτω από τα πόδια μου», είπε κλαίγοντας, καθώς κρατούσε τον 7χρονο γιο της στην αγκαλιά της. «Θα γίνει και άλλος μετασεισμός;» διερωτήθηκε.Ο σεισμός του Σαββάτου

Εν τω μεταξύ νέα σεισμική δόνηση 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κεντρική Τουρκία λίγο μετά τις 9:30 το βράδυ (ώρα Ελλάδος) του Σαββάτου, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 54 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Καχραμάνμαράς σε βάθος 10 χιλιομέτρων.

Υπενθυμίζεται ότι το Καχραμανμαράς μετά το φονικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ είναι ισοπεδωμένη πόλη. Ελάχιστα είναι τα κτίρια που έμειναν όρθια από το καταστροφικό χτύπημα του εγκέλαδου ενώ οι δρόμοι που άλλοτε ήταν γεμάτο κίνηση και κόσμο πλέον είναι γεμάτοι συντρίμμια και μπάζα.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που δημοσίευσε το Anadolu η γεμάτο χρώμα πόλη με τα περίτεχνα σπίτια και τους ουρανοξύστες, έχει πλέον καταστραφεί ολοσχερώς φυλακίζοντας από κάτω από τα ερείπια εκατοντάδες ανθρώπους.

(VIDEO) Before-and-after drone footage reveals the scale of destruction brought by twin earthquakes in the city of Kahramanmaras in southern Türkiye 🔴 LIVE updates here: https://t.co/pCgJ7oPKXj pic.twitter.com/DYlNO4ycGl — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 16, 2023

Το επίκεντρο του πρώτου φονικού σεισμού των 7,8 Ρίχτερ βρισκόταν στην περιφέρεια Παζάρτζικ, στην επαρχία Καχρανμαρμαράς (νοτιοανατολικά), περίπου 60 χλμ. από τα σύνορα με τη Συρία σε ευθεία γραμμή.

Η ισχυρή δόνηση είχε εστιακό βάθος 7 χιλιομέτρων.

Από την αρχή, οι σεισμολόγοι είχαν προειδοποιήσει για ισχυρούς σεισμούς στην περιοχή του Καχραμανμαράς.

Η πρώτη δόνηση είχε διάρκεια περίπου 1,5 λεπτό, προκαλώντας τον απόλυτο τρόμο. Η μετασεισμική ακολουθία είναι έντονη στην περιοχή, τις τελευταίες ημέρες, με δονήσεις πάνω από 5 Ρίχτερ.