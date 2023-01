Αλβανός πυροβόλησε κατά Σέρβων που γιόρταζαν τα Χριστούγεννα στο Κόσοβο - Στο νοσοκομείο 11χρονος από τα πυρά

Ένας 33χρονος Αλβανός τραυμάτισε δύο Σέρβους στο νότιο Κόσοβο την παραμονή των Χριστουγέννων (σ.σ. οι Σέρβοι γιορτάζουν στις 7 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο), δήλωσε στο Twitter ο διευθυντής του γραφείου της σερβικής κυβέρνησης για την περιοχή.

«Απόπειρα δολοφονίας δύο Σέρβων σημειώθηκε στο χωριό Γκοτοβούσα κοντά στο χωριό Στρπτσε. Σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής, ένας άνδρας πυροβόλησε από διερχόμενο αυτοκίνητο», ανέφερε ο διευθυντής.

Οι δύο Σέρβοι, ένας 21χρονος κι ένας 11χρονος, τραυματίστηκαν στο χέρι και στον ώμο αντίστοιχα και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο κοντά στην Πρίστινα.

1/2 The Albanian saboteur,part of KSF, with family ties to #Serbia, an associate of Lista Srpska(Serbian List) and Wagner(Terrorist Group) is arrested by #Kosovo Special Police after shooting 2 innocent civilians in order to incite ethnic tensions and sabotage in #Kosovo. pic.twitter.com/b0xwPsTPNd

