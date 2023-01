Απαράδεκτη συμπεριφορά οι απειλές του Ερντογάν κατά της Ελλάδας, λέει ο Μενέντεζ

Δριμύ «κατηγορώ» κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε ο Αμερικανός γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ την Παρασκευή.

«Οι συνεχείς απειλές του Ερντογάν κατά της Ελλάδας είναι απολύτως απαράδεκτη συμπεριφορά για τον ηγέτη μιας νατοϊκής χώρας», επισημαίνει, παραθέτοντας δημοσίευμα της Καθημερινής με τον Τούρκο πρόεδρο να απειλεί την Ελλάδα με πυραύλους Ταϊφούν αν δεν «συμπεριφέρεται σωστά».

Ο Μπομπ Μενέντεζ έκανε τη δήλωση για τον Ερντογάν όχι απλώς ως γερουσιαστής των Δημοκρατικών, αλλά υπό την ιδιότητα του προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ.

Erdogan’s continued threats against #Greece are entirely unacceptable behavior for the leader of a @NATO country. These absurd intimidations must stop. https://t.co/hCWhdMTcnH

— Senate Foreign Relations Committee (@SFRCdems) January 6, 2023