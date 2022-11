Ανοιχτός να επανεξετάσει τις σχέσεις με ορισμένες χώρες ο Ερντογάν μετά τις εκλογές

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για βελτίωση των σχέσων της χώρας του με άλλα κράτη.

Συγκεκριμένα, ο Ερντογάν σε δηλώσεις του από το αεροπλάνο που τον μεταφέρει στην Άγκυρα από το Μπαλί, έπειτα από την ολοκλήρωση της συνόδου των G20, ανέφερε πως υπάρχει το ενδεχόμενο βελτίωσης των σχέσεων της Τουρκίας με χώρες, με τις οποίες υπάρχουν «δυσκολίες».

#BREAKING President Erdogan says Türkiye can reconsider relations with countries it has difficulties with, noting after June general election, ‘we can make a fresh start’ pic.twitter.com/5QCNsUANE9

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) November 17, 2022