Βρετανία: Η αιφνίδια απόσυρση του Μπόρις Τζόνσον - Ο Ρίσι Σουνάκ οδεύει προς την πρωθυπουργία

Σε νέα βάση έχουν μπει τις τελευταίες ώρες οι πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία μετά την ανακοίνωση του Μπόρις Τζόνσον ότι τελικά δεν θα είναι υποψήφιος για τη θέση του πρωθυπουργού καθώς δεν αποκλείεται σήμερα στις 4 το απόγευμα (ώρα Ελλάδος) όταν και θα ανακοινωθούν επίσημα οι υποψηφιότητες μετά την παραίτηση της Λιζ Τρας να ανακοινωθεί και ο νέος πρωθυπουργός που δεν θα είναι άλλος από τον Ρίσι Σουνάκ.

Η εξέλιξη αυτή προκύπτει από την διαδικασία που αποφασίστηκε για την επιλογή του αντικαταστάτη της Λιζ Τρας σύμφωνα με την οποία αν στις 4 το απόγευμα (ώρα Ελλάδος) οπότε θα ανακοινωθούν από τον πρόεδρο της ]επιτροπής 1922 όσα ονόματα υποψηφίων έχουν συγκεντρώσει τη στήριξη περισσότερων από 100 βουλευτών των Συντηρητικών, υπάρξει μόνο ένα όνομα, αυτός θα είναι ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός.

Την ίδια ώρα τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης επιχειρούν να «διαβάσουν» πίσω από τις γραμμές της ανακοίνωσης του Μπόρις Τζόνσον εκτιμώντας ότι αυτές δεν ήταν οι τελευταίες λέξεις του πρωην πρωθυπουργού της Βρετανίας.

LATEST: Boris Johnson has released a statement claiming he reached the 100 supporter-threshold needed to move forward in the Tory leadership race, but has chosen not to stand because “this is simply not the right time.” https://t.co/iPX6Df9suA

Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση Τζόνσον φαίνεται ότι έπαιξε ο κίνδυνος του μεγάλου διχασμού για τους Συντηρητικούς που ενδεχομένως να οδηγούσε ακόμα και σε εκλογές με το αποτέλεσμα να ήταν, το πιθανότερο, εξαιρετικά δυσμενές για τους Τόρις, μολονότι αρκετά μέσα ενημέρωσης επιμένουν ότι τα κίνητρα του «Bo-Jo» είναι πάντα εγωιστικά.

Ο διχασμός θα προέκυπτε από το γεγονός ότι αν η διαδικασία ανάδειξης νέου πρωθυπουργού κατέληγε σε ψηφοφορία από τα μέλη των Συντηρητικών, τότε ο Μπόρις Τζόνσον πιθανότατα θα κατακτούσε την πρωτιά την ώρα που, όμως, στην κοινοβουλευτική του ομάδα θα είχε περίπου τους μισούς βουλευτές να διαφωνούν – ακόμα και σε επίπεδο παραιτήσεων – με την επιστροφή του στη Ντάουνινγκ Στρίτ.

Σύμφωνα, πάντως, με τον Guardian, τα κίνητρα της ανακοίνωσης της απόσυρσης της υποψηφιότητάς του Μπόρις Τζόνσον ήταν καθαρά εγωκεντρικά καθώς, όπως αναφέρει σε ανάλυσή της η βρετανική εφημερίδα, «η έξοδος αυτή έγινε για να αποφύγει τον εξευτελισμό».

Όπως εκτιμά ο Guardian ο Τζόνσον γνώριζε ότι δεν θα συγκέντρωνε ποτέ τους 102 βουλευτές τους οποίους αναφέρει στην δήλωσή του – ένας αριθμός που θα του επέτρεπε να είναι υποψήφιος – και άρα αποφάσισε να μην υποστεί αυτή την ντροπή, ειδικά για έναν πρώην πρωθυπουργό. «Αυτοί που γνωρίζουν τον Τζόνσον τον περιγράφουν ως έναν πολιτικό που ζει για την λατρεία και την αποδοχή. Αν δεν νιώθει ότι τον επιθυμούν θα προτιμούσε να μην εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάλυση.

«Ο Τζόνσον θα ήθελε ο κόσμος να πιστέψει ότι αποσύρεται για χάρη της ενότητας του κόμματος ή του εθνικού καλού. Αλλά αν το πραγματικά ήθελε κάτι τέτοιο δεν θα διεκδικούσε ποτέ να γίνει ξανά πρωθυπουργός τρεις μήνες μετά την “έξοδο” που του έδειξαν 50 παραιτήσεις πριν από τρεις μήνες και ενώ υπάρχει η απειλή μια επίσημης έρευνας σε βάρος του για το αν παραπλάνησε το κοινοβούλιο» προστίθεται στην ανάλυση.

Αυτό που έγινε ξεκάθαρο το Σαββατοκύριακο, επισημαίνει το Sky News, ήταν ότι αν και ο Μπόρις Τζόνσον διατηρεί μια ισχυρή ομάδα υποστηρικτών, οι μνήμες του χάους του Ιουλίου, η παραίτησή του και η αναστάτωση που προκάλεσε είναι ακόμα φρέσκες για τους βουλευτές των Συντηρητικών.

«Ο αντί-Μπόρις συνασπισμός είναι πολύ έντονος και ο ίδιος πιστεύει ότι τα 2/3 των βουλευτών είναι εναντίον του γεγονός που θα καθιστούσε αδύνατο να κυβερνηθεί η χώρα, οπότε δεν θα το κάνει και θα ακολουθήσει τον δρόμο της Λιζ Τρας» ανέφερε στο ίδιο μέσο ένας από τους στενούς συνεργάτες του Τζόνσον.

Οι δυσκολίες για τον Σουνάκ

Τον ίδιο κίνδυνο, αν και σε μικρότερο βαθμό, θα αντιμετωπίσει και ο Ρίσι Σουνάκ ο οποίος θα έχει στην κοινοβουλευτική του ομάδα βουλευτές πιστούς στον Μπόρις Τζόνσον οι οποίοι δεν θα συγχωρήσουν ποτέ ότι τον άνδρα που αρκετοί εξ αυτών πιστεύουν ότι ευθύνεται για την παραίτηση, πριν από τρεις μήνες, του πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας.

Δεν αποκλείεται, μάλιστα, αυτό να εκφραστεί και δια της στήριξης της Πένι Μορντόντ στην σημερινή διαδικασία με την ίδια, ως η μοναδική άλλη υποψήφια, να προσπαθεί να αξιοποιήσει προς όφελός της την αποχώρηση του Τζόνσον για να φτάσει στον αριθμό 100 αν και για την ώρα έχει την επίσημη στήριξη 25 βουλευτών.

Αυτό έδειξε άτομο που γνωρίζει την εσωτερική κατάσταση στο στρατόπεδο του Μπόρις Τζόνσον και σύμφωνα με το οποίο αρκετοί από τους υποστηρικτές του μπορεί να επιλέξουν ιδιωτικά να στηρίξουν Μορντόντ για να μην επιτρέψουν την ανακήρυξη Σουνάκ από σήμερα στη θέση του νέου πρωθυπουργού της Βρετανίας.

Όσο για τον ίδιο τον Μπόρις Τζόνσον «μπορεί για την ώρα να είναι εκτός αλλά υπάρχουν ενδείξεις στη δήλωσή του – όπως και όταν στην τελευταία του ομιλία στη Βουλή είπε “hasta la vista baby!” – ότι μπορεί να επιστρέψει γράφοντας “πιστεύω ότι έχω αρκετά να προσφέρω αλλά απλά δεν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή”».

Ο Ρίσι Σουνάκ από την πλευρά του, λίγο μετά την ανακοίνωση Τζόνσον, δήλωσε «ευγνώμων» για όσα εκείνος έκανε ως πρωθυπουργός αναφέροντας το Brexit, την καμπάνια εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Θα είμαστε πάντα ευγνώμονες για αυτά. Αν και αποφάσισε να μην είναι ξανά υποψήφιος για πρωθυπουργός, ειλικρινά ελπίζω να συνεχίσει να προσφέρει στον δημόσιο βίο τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό» έγραψε χαρακτηριστικά ο Σουνάκ.

1/ Boris Johnson delivered Brexit and the great vaccine roll-out.

He led our country through some of the toughest challenges we have ever faced, and then took on Putin and his barbaric war in Ukraine.

We will always be grateful to him for that.

— Rishi Sunak (@RishiSunak) October 23, 2022