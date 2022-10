Ελάχιστοι ηγέτες ευχήθηκαν στον Πούτιν για τα γενέθλιά του - Ο Λουκασένκο του έκανε δώρο τρακτέρ

Τα εβδομηκοστά του γενέθλια γιόρτασε σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν, με ελάχιστους ηγέτες να του εύχονται και τα δώρα που έλαβε από αυτούς μόνο συνηθισμένα δεν ήταν.

Ευχές στο Ρώσο πρόεδρο έστειλαν ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο, ο πρόεδρος του Τατζικιστάν Ιμομάλι Ραχμόν και ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν.

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης τόνισε πως ο Πούτιν ««σημείωσε επιτεύγματα στην υλοποίηση του μεγάλου στρατηγικού στόχου για την οικοδόμηση μιας ισχυρής Ρωσίας μέσω των ενεργητικών σας δραστηριοτήτων, αναλαμβάνοντας τη βαριά ευθύνη του αρχηγού κράτους για πολλά χρόνια», ανέφερε το TASS. Σημείωσε επίσης ότι ο Πούτιν «απολαμβάνει μεγάλο σεβασμό και υποστήριξη από τις πλατιές μάζες του κόσμου».

Ο Τσετσένος ηγέτης Ραμζάν Καντίροφ έστειλε και αυτός με τη σειρά του τις ευχές του προς τον Πούτιν και μέσω θερμού χαιρετισμού σημείωσε ότι ο Πούτιν διαδραμάτισε για πολλά χρόνια ρόλο στην Τσετσενία και βοήθησε στην απελευθέρωση της περιοχής από την τρομοκρατία. Τέλος, ο πρόεδρος της Κρατικής Δούμας Βιάτσεσλαβ Βολοντίν έγραψε ως ευχή στον Ρώσο πρόεδρο: «Όσο υπάρχει ο Πούτιν, θα υπάρχει και η Ρωσία».

Σήμερα πραγματοποιήθηκε άτυπη συνάντηση κορυφής της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών στην Αγία Πετρούπολη, σε μια κίνηση του Πούτιν να δείξει πως δεν είναι απομονωμένος, παρά τις ευρείες επικρίσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Στην Αγία Πετρούπολη έδωσε το παρόν και ο πρόεδρος της Λευκορωσίας ο οποίος δεν ήθελε να πάει με άδεια χέρια. Το δώρο του Λουκασένκο προς τον Πούτιν ήταν ένα τρακτέρ, με την επιλογή του δώρου να είναι «συμβολική», αφού τα τρακτέρ είναι το καμάρι της βιομηχανίας της Λευκορωσίας από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης.

The President of Tajikistan apparently gave President Putin two pyramids of melons 🍈 🍉 pic.twitter.com/ogvnHmzFpn

— Will Vernon (@BBCWillVernon) October 7, 2022