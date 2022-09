Ουρά 35χλμ στα φινλανδικά σύνορα ή... μήπως όχι; - Fake video με Ρώσους κατακλύζει το διαδίκτυο

Σε πολλά από τα πλάνα που κυκλοφόρησαν στα social media διακρίνονται ολόκληρες οικογένειες να ξεπροβοδίζουν τους επίστρατους με δάκρυα στα μάτια. Αλλοτε οι ίδιοι οι σύζυγοί ή πατεράδες κλαίνε, καθώς «χωρίζουν» από τις γυναίκες και τα παιδιά τους.Ουρά

Την ίδια στιγμή, μεγάλο είναι το κύμα φυγής από τη Ρωσία, με το Ελσίνκι μάλιστα να λαμβάνει έκτακτα μέτρα προκειμένου να περιορίσει «σημαντικά» την είσοδο Ρώσων πολιτών στο έδαφός του.

«Η φιλοδοξία και ο σκοπός είναι να μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των ανθρώπων που έρχονται στη Φινλανδία από τη Ρωσία», δήλωσε ο Φινλανδός πρόεδρος, Σάουλι Νιινίστο, στον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό Yle.

Η σκανδιναβική χώρα, η οποία καταγράφει αύξηση στον αριθμό των Ρώσων που εισέρχονται στη χώρα μέσω των χερσαίων συνόρων της μετά την ανακοίνωση της Μόσχας, είχε προαναγγείλει το βράδυ της Τετάρτης την πρόθεσή της να αυστηροποιήσει περαιτέρω τα μέτρα για την είσοδο στην χώρα, μετά από μια στροφή στην πολιτική που αποφάσισαν η Πολωνία και οι τρεις χώρες της Βαλτικής (Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία).

Τις προηγούμενες ημέρες, τα Μέσα άρχισαν να προβάλλουν εικόνες από τα σύνορα στην Vaalimaa. Ωστόσο, το Associated Press αποκάλυψε ότι ένα συγκεκριμένο βίντεο γυρίστηκε στο συνοριακό σημείο διέλευσης Vaalimaa μεταξύ Ρωσίας και Φινλανδίας στις 29 Αυγούστου, εβδομάδες πριν ο Πούτιν ανακοινώσει τη μερική επιστράτευση Ρώσων εφέδρων στον ουκρανικό πόλεμο.

Η αλήθεια είναι ότι μετά την ανακοίνωση του Πούτιν, το πρώτο κάλεσμα στη Ρωσία από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης παρερμήνευσαν ένα βίντεο που δείχνει την κυκλοφορία στο συνοριακό σημείο διέλευσης Vaalimaa, που βρίσκεται περίπου τρεις ώρες οδικώς από την Αγία Πετρούπολη.

Το αρχικό βίντεο, το οποίο δημοσιεύτηκε στο YouTube και στο TikTok στις 19 Σεπτεμβρίου, δείχνει μια μεγάλη ουρά αυτοκινήτων στο σημείο διέλευσης των συνόρων. Πολλοί κάνουν λόγο, δε, για ουρά 35 χλμ. Στη συνέχεια, οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έβγαλαν το κλιπ εκτός πλαισίου, ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι απαθανατίζονται Ρώσοι να φεύγουν για τη Φινλανδία.

Ο Igor Parri, ο χρήστης του TikTok που δημοσίευσε το αρχικό βίντεο, επιβεβαίωσε στο Associated Press ότι τράβηξε το βίντεο στις 29 Αυγούστου. Έστειλε στο AP το αρχικό βίντεο για να επαληθεύσει ότι το τράβηξε εκείνη τη μέρα και σημείωσε ότι το βίντεο «απλώς απεικονίζει την αρκετά χαρακτηριστική ουρά» στα σύνορα.

«Η εισερχόμενη κίνηση στα ανατολικά σύνορα αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η κίνηση έχει αυξηθεί σε σύγκριση με τις προηγούμενες εβδομάδες, αλλά το ποσό είναι ακόμα μικρό σε σύγκριση με την εποχή πριν από την πανδημία. Οι πόροι μας είναι επαρκείς και η κατάσταση είναι υπό έλεγχο» ανέφερε η Rajavartiolaitos την Πέμπτη.

