Φινλανδός βουλευτής πρότεινε μποϊκοτάζ στο τουρκικό κεμπάπ - «Αντίποινα» για την άρνηση ένταξης στο ΝΑΤΟ

Τι όπλο έχουν στα χέρια τους οι Φινλανδοί για να απαντήσουν στην Τουρκία; Ενα μποϊκοτάζ στα τουρκικά αγαθά.

Αυτό υποστηρίζει ο Φινλανδός βουλευτής Μίκο Κάρνα που κάλεσε τους Φινλανδούς να αλλάξουν τα σχέδιά τους για διακοπές στην Τουρκία, να μην τρώνε τούρκικο κεμπάπ, να μην χρησιμοποιούν τουρκικά προϊόντα και να μην αγοράζουν τουρκικής κατασκευής αυτοκίνητα.

Hey @KarnaMikko are you sure about not eating Turkish Kebab? Did you know one of the most famous kebabs in Turkey is Tokat Kebab from city of Tokat. No matter #Finland joins NATO or not we will always welcome you to some Tokat Kebab. #TokatKebabı #NATO #19Mayıs #FinlandNATO pic.twitter.com/SuILchrpQ5

— Kenan Demir (@kenandemir_en) May 19, 2022