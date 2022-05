Παραδόθηκαν οι τελευταίοι μαχητές του Αζοφστάλ, λέει η Μόσχα - Θα γίνει ανταλλαγή με Ρώσους αιχμαλώτους, απαντούν οι Ουκρανοί

Tον τερματισμό της πολεμικής της επιχείρησης στη μαρτυρική Μαριούπολη ανακοίνωσε η Ουκρανία. Ο στρατός διέταξε τα στρατεύματα στο εργοστάσιο χάλυβα Azovstal να επικεντρώσουν τις προσπάθειες «για να σωθούν ζωές».

Διακόσιοι πενήντα έξι Ουκρανοί στρατιωτικοί, ανάμεσά τους 51 τραυματίες, οι οποίοι βρίσκονταν στο πολιορκημένο εργοστάσιο της χαλυβουργίας Αζοφστάλ στη Μαριούπολη, έφυγαν από αυτό, ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα το ουκρανικό γενικό επιτελείο και επιβεβαίωσαν πριν από λίγο οι φιλορώσοι αυτονομιστές που έκαναν λόγο για «παράδοση», ενώ και το ρωσικό υπουργείο Άμυνας εξέδωσε σχετική ανακοίνωση.

«Κατά το τελευταίο 24ωρο, 265 μαχητές κατέθεσαν τα όπλα τους και παραδόθηκαν, περιλαμβανομένων 52 σοβαρά τραυματισμένων», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο προσθέτοντας ότι όσοι χρειάζονταν ιατρική φροντίδα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο του Νοβοαζόφσκ, μιας πόλης στην ανατολική Ουκρανία.

Η Ουκρανία εργάζεται για τα «επόμενα στάδια» της απομάκρυνσης των ουκρανών μαχητών στο Αζοφστάλ, δήλωσε από την πλευρά της η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεσούκ.

«Η ανθρωπιστική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Για να σωθούν ζωές, 52 βαριά τραυματισμένοι Ουκρανοί στρατιωτικοί απομακρύνθηκαν χθες. Αφού σταθεροποιηθεί η κατάσταση της υγείας τους, θα τους ανταλλάξουμε με Ρώσους αιχμαλώτους πολέμου», πρόσθεσε ακόμη.

Η Βερεσούκ δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες στην ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Telegram, αλλά έγραψε: «Θεού θέλοντος, όλα θα πάνε καλά».

Την περασμένη εβδομάδα, οι ουκρανικές αρχές έλεγαν ότι πάνω από 1.000 ουκρανοί στρατιωτικοί, ανάμεσά τους 600 τραυματίες, σύμφωνα με έναν από τους διοικητές τους, απέμεναν στον τελευταίο θύλακα αντίστασης στη Μαριούπολη.

Οχυρώθηκαν στα υπόγεια της χαλυβουργίας κατά την πολιορκία του λιμανιού στρατηγικής σημασίας στην Αζοφική Θάλασσα σχεδόν από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην ουκρανική επικράτεια την 24η Φεβρουαρίου.

Reuters: Αναχώρησαν 12 λεωφορεία με ουκρανούς στρατιωτικούς από το Azovstal

Περίπου 12 λεωφορεία με ουκρανούς στρατιωτικούς που ήταν οχυρωμένοι στο Azovstal της Μαριούπολης, αναχώρησαν από το εργοστάσιο χάλυβα, μετέδωσε το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο αυτόπτη μάρτυρα.

Δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί πόσοι στρατιωτικοί επέβαιναν στα λεωφορεία, ανέφερε.

Αδιευκρίνιστο παραμένει επίσης αν στους επιβαίνοντες συμπεριλαμβάνονται οι 40 τραυματισμένοι ουκρανοί στρατιωτικοί που είχε αναφερθεί ότι βρίσκονταν στο υπόγειο του εργοστασίου. Συνολικά 600 ένστολοι φέρονται να είχαν οχυρωθεί στις εγκαταστάσεις του Azovstal, σύμφωνα με ουκρανικές πηγές.

Τα λεωφορεία έφθασαν στο Νοβοαζόφσκ που τελεί υπό τον έλεγχο φιλορώσων αυτονομιστών

Οι ουκρανοί στρατιωτικοί που απομακρύνθηκαν από το εργοστάσιο χάλυβα Azovstal της Μαριούπολης, το οποίο πολιορκείται από τα ρωσικά στρατεύματα, έφθασαν αργά το βράδυ της Δευτέρας στην παραμεθόρια πόλη Νοβοαζόφσκ, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο μαρτυρία από την περιοχή.

Ορισμένοι από αυτούς απομακρύνθηκαν με φορεία μετά την άφιξη των λεωφορείων από τη Μαριούπολη, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Νωρίτερα το πρακτορείο Reuters είχε μεταδώσει ότι περίπου 12 λεωφορεία με ουκρανούς στρατιωτικούς που ήταν οχυρωμένοι στο Azovstal της Μαριούπολης, είχαν αναχωρήσει από το εργοστάσιο χάλυβα.

Δεν είχε καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί ο ακριβής αριθμός των επιβαινόντων στα λεωφορεία, ούτε αν μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται οι 40 τραυματισμένοι ουκρανοί στρατιωτικοί που είχε αναφερθεί ότι βρίσκονταν στο υπόγειο του εργοστασίου. Συνολικά 600 ένστολοι φέρονται να είχαν οχυρωθεί στις εγκαταστάσεις του Azovstal, σύμφωνα με ουκρανικές πηγές.

Υψηλόβαθμος διοικητής των ουκρανικών δυνάμεων που παραμένουν εγκλωβισμένες στο πολιορκημένο από τους Ρώσους χαλυβουργείο Azovstal ανακοίνωσε σήμερα ότι εκτελεί την απόφαση της ανώτατης στρατιωτικής διοίκησης να σώσει τις ζωές των στρατιωτών, χωρίς ωστόσο να κάνει οποιαδήποτε αναφορά σε παράδοσή τους. Η δήλωση αυτή ερμηνεύθηκε από το Reuters ως ένδειξη ότι η μακρά πολιορκία φτάνει στο τέλος της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Νοβοαζόφσκ βρίσκεται υπό τον έλεγχο των φιλορώσων αυτονομιστών που έχουν κυριαρχήσει σε περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας από το 2014.