Ουκρανία: Απομακρύνθηκαν όλοι οι άμαχοι από το πολιορκημένο Άζοφσταλ

«Αυτό το μέρος της ανθρωπιστικής επιχείρησης στη Μαριούπολη τελείωσε», έγραψε η Ιρίνα Βερεσούκ στο Telegram.

Η Ουκρανία είχε ανακοινώσει την Παρασκευή ότι σήμερα θα εφάρμοζε ένα σχέδιο εκκένωσης του Αζοφστάλ και άλλων περιοχών της Μαριούπολης.

All women, children and elderly evacuated from Azovstal, Ukraine’s deputy PM says https://t.co/nn7n5EAcuk pic.twitter.com/jnWUtJ1KOb

— Reuters (@Reuters) May 7, 2022