Ο "κύβος ερρίφθη" στη λεκάνη του Ντονέτς - Μαζική επίθεση των Ρώσων στο Ντονμπάς - "Η Δύση επιδιώκει πόλεμο μέχρι τελευταίου Ουκρανού'' δηλώνει ο Λαβρόφ

Για «νέα φάση» του πολέμου κάνει λόγο ο Σεργκέι Λαβρόφ που «δείχνει» Ντονμπάς – Εντείνεται η ανησυχία για το τελευταίο «οχυρό» της Μαριούπολης – «Ο αυξανόμενος όγκος προμηθειών ξένων όπλων καταδεικνύει ξεκάθαρα τις προθέσεις τους να προκαλέσουν το καθεστώς του Κιέβου να πολεμήσει μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό» τόνισε ο Ρώσος υπουργός Άμυνας

Για «απελευθέρωση» του Ντονμπάς κάνει λόγο η Ρωσία καθώς η επίθεσή της σε Λουχάνσκ και Ντονέτσκ έχει ισχυροποιηθεί τις τελευταίες ώρες. Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει μπει σε «νέα φάση» με την προσοχή της Μόσχας να στρέφεται πλέον στα ανατολικά και τις περιοχές που θέλει να προσαρτήσει η Ρωσία.

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι άνοιξε διάδρομο για τις ουκρανικές δυνάμεις για να εγκαταλείψουν το εργοστάσιο της Azovstal στη Μαριούπολη

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι άνοιξε ένα διάδρομο για τις ουκρανικές δυνάμεις που θέλουν να δεχθούν την ρωσική πρόταση να καταθέσουν τα όπλα και να αποχωρήσουν με ασφάλεια από τo εργοστάσιο της Azovstal στην πολιορκημένη πόλη-λιμάνι της Μαριούπολης.

Η Ρωσία είχε καλέσει νωρίτερα τις ουκρανικές δυνάμεις και τους ξένους μαχητές που έχουν οχυρωθεί στο εργοστάσιο της Azovstal να καταθέσουν τα όπλα έως το μεσημέρι στις 12.00 ώρα Μόσχας (και ώρα Ελλάδας ) εάν θέλουν να ζήσουν.

Παράλληλα ο Σεργκέι Λαβρόφ διαμήνυσε ότι «η Μόσχα δεν πρόκειται να αλλάξει το καθεστώς στην Ουκρανία, ο λαός πρέπει να έχει ελευθερία επιλογής». Σε ένα δραματικό μήνυμά του τα μεσάνυχτα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επιβεβαίωσε την εξέλιξη, την οποία ανέμενε έτσι κι αλλιώς το Κίεβο, λέγοντας ότι «μπορούμε τώρα να πούμε ότι τα ρωσικά στρατεύματα ξεκίνησαν τη μάχη του Ντονμπάς, για την οποία προετοιμάζονταν εδώ και πολύ καιρό. Ένα πολύ μεγάλο τμήμα του ρωσικού στρατού είναι πλέον επικεντρωμένο σε αυτήν την επίθεση». Ο προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου Αντρίι Γέρμακ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι «ξεκίνησε η δεύτερη φάση του πολέμου» και κάλεσε τις δυνάμεις της χώρας να αντισταθούν.

Η «απελευθέρωση» του Ντονμπάς

Η Ρωσία θέλει «να απελευθερώσει» στρατιωτικά το Ντονμπάς, καθώς η Μόσχα θεωρεί την περιοχή αυτή της Ουκρανίας ανεξάρτητη, δήλωσε σήμερα ο υπουργος Άμυνας της Ρωσίας Σεργκέι Σοϊγκού, κατηγορώντας τη Δύση ότι «παρατείνει» την σύγκρουση παραδίδοντας όπλα στο Κίεβο.

«Ο ρωσικός στρατός εκτελεί τα καθήκοντα που έχει ορίσει ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων (Βλαντίμιρ Πούτιν) για την ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Κατά συνέπεια, το σχέδιο απελευθέρωσης των λαϊκών δημοκρατιών του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ τίθεται σε εφαρμογή», σημείωσε, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, ο Σοϊγκού, στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις που κάνει από τα τέλη Μαρτίου.

Οι ΗΠΑ και άλλες δυτικές χώρες κάνουν τα πάντα για να παρατείνουν την στρατιωτική επιχείρηση της Ρωσίας στην Ουκρανία, δήλωσε επίσης ο Σοϊγκού, σύμφωνα με το TASS. «Ο αυξανόμενος όγκος προμηθειών ξένων όπλων καταδεικνύει ξεκάθαρα τις προθέσεις τους να προκαλέσουν το καθεστώς του Κιέβου να πολεμήσει μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό», σημείωσε ο Σοϊγκού, σύμφωνα με το TASS.

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν την πόλη Κρεμίνα

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν την πόλη Κρεμίνα στην ανατολική Ουκρανία και τα ουκρανικά στρατεύματα έχουν αποσυρθεί από την πόλη, δήλωσε σήμερα ο περιφερειακός κυβερνήτης. Η Κρεμίνα, μια πόλη άνω των 18.000 κατοίκων περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Κίεβο, φαίνεται να είναι η πρώτη πόλη που καταλαμβάνεται στο πλαίσιο μιας νέας ρωσικής επίθεσης στην ανατολική Ουκρανία.

«Η Κρεμίνα είναι υπό τον έλεγχο των Ορκ (Ρώσων). Εισήλθαν στην πόλη», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Σέρχιι Γκαϊντάι, κυβερνήτης της περιφέρειας Λουχάνσκ. «Οι υπερασπιστές μας αναγκάστηκαν να αποσυρθούν. Έχουν οχυρωθεί σε νέες θέσεις και εξακολουθούν να πολεμούν τον ρωσικό στρατό».

Είπε πως οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν «από όλες τις πλευρές». «Είναι αδύνατο να υπολογιστεί ο αριθμός των νεκρών ανάμεσα στον άμαχο πληθυσμό. Έχουμε επίσημα στατιστικά στοιχεία -περίπου 200 νεκροί- όμως στην πραγματικότητα είναι πολλοί περισσότεροι», είπε, χωρίς να αποσαφηνίζει ποια περίοδο κάλυπτε ο εκτιμώμενος απολογισμός των θανάτων.

Η Ρωσία η οποία εξαπέλυσε αυτό που αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στις 24 Φεβρουαρίου, αρνείται ότι θέτει στο στόχαστρο αμάχους. Η Ουκρανία δήλωσε χθες, Δευτέρα, πως οι ρωσικές δυνάμεις, μετά την ανασύνταξή τους, εξαπέλυσαν νέα επίθεση με επίκεντρο την ανατολική Ουκρανία. Νωρίτερα ο Γκαϊντάι είχε δηλώσει πως η ανατολική Ουκρανία αντιμετώπιζε μια «δύσκολη κατάσταση» απέναντι στις αυξανόμενες ρωσικές επιθέσεις.

«Οι υπερασπιστές μας κρατούν τη γραμμή άμυνας» είχε πει ο Γκαϊντάι στην ουκρανική τηλεόραση. Οι επιθέσεις κοντά στη Ρουμπίζνε και την Ποπάσνα αποκρούστηκαν, είπε, καλώντας τους εναπομείναντες κατοίκους να φροντίσουν για την ασφάλειά τους. Ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Ολέξι Αρεστόβιτς δήλωσε πως σκοπός της ρωσικής προέλασης στην περιφέρεια Λουχάνσκ είναι να απομονώσουν τα ουκρανικά στρατεύματα στις πόλεις Ρουμπίζνε, Λισιτσάνσκ και Σεβεροντονέτσκ.

Στην περιοχή του Χαρκόβου, 25.000 άνδρες του ρωσικού στρατού θα επιτεθούν από το Ιζιούμ προς το Σλοβιάνσκ και το Κραματόρσκ στην περιφέρεια Ντονέτσκ. Επίθεση θα επιχειρηθεί επίσης στην Αβντίβκα κοντά στο Ντονέτσκ. Οι επιθέσεις του ρωσικού πυροβολικού κοντά στη νότια ουκρανική πόλη Μικολάγιφ και την ανατολική ουκρανική μητρόπολη Χάρκοβο έχουν κύριο στόχο, κατά την άποψή του, να συγκρατήσουν τα ουκρανικά στρατεύματα.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη Μαριούπολη

Η Ρωσία κάλεσε σήμερα τις ουκρανικές δυνάμεις και τους ξένους μισθοφόρους να εγκαταλείψουν το εργοστάσιο χαλυβουργίας Azovstal στην πολιορκημένη Μαριούπολη μέχρι σήμερα το μεσημέρι ώρα Μόσχας (και ώρα Ελλάδας), αν θέλουν να ζήσουν. «Όλοι όσοι καταθέσουν τα όπλα τους έχουν εγγύηση ότι θα παραμείνουν ζωντανοί», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν χθες, Δευτέρα, πως τουλάχιστον 1.000 άμαχοι κρύβονται σε υπόγεια καταφύγια στο εργοστάσιο χαλυβουργίας Azovstal και πρόσθεσαν πως η Ρωσία ρίχνει βαριές βόμβες στο εργοστάσιο αυτό στη Μαριούπολη.



Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας εξέδωσε σήμερα δήλωση με την οποία καλεί τις ουκρανικές δυνάμεις και τους ξένους μαχητές, που βρίσκονται μέσα στο εργοστάσιο, να παραδοθούν. «Όλοι όσοι καταθέσουν τα όπλα τους έχουν εγγύηση ότι θα παραμείνουν ζωντανοί», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Η Ρωσία, σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά, συνέχιζε να προσπαθεί να καταλάβει πλήρως τη Μαριούπολη, οι τελευταίοι υπερασπιστές της οποίας αψήφησαν προχθές Κυριακή το τελεσίγραφο του ρωσικού στρατού να καταθέσουν τα όπλα. «Οι στρατιωτικοί μας βρίσκονται ακόμη εκεί. Θα δώσουν μάχη μέχρις εσχάτων», είπε ο ουκρανός πρωθυπουργός Ντένις Σμιγκάλ.

Ωστόσο, σύμφωνα με το αμερικανικό Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (Institute for the Study of War, ISW), το λιμάνι στρατηγικής σημασίας «πιθανόν καταλήφθηκε» από τους Ρώσους το Σάββατο, «παρά τις διαψεύσεις του ουκρανικού επιτελείου». Η κατάληψη της πόλης χαρακτηρίζεται σημαντική νίκη για τη ρωσική πλευρά: της επιτρέπει να εδραιώσει τα εδαφική κέρδη της κατά μήκος των ακτών στην Αζοφική Θάλασσα και να συνδέσει το Ντονμπάς, που εν μέρει ελέγχεται από τους φιλορώσους αυτονομιστές, με την Κριμαία, που προσάρτησε η Μόσχα το 2014.

Ορατός ο φόβος των πυρηνικών

Ενώ ο πόλεμος συνεχίζει να είναι σε εξέλιξη, η Ρωσία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων. Ο Σεργκέι Λαβρόφ σε ερώτηση επί του θέματος τόνισε ότι «σε αυτό το στάδιο εξετάζουμε την επιλογή των συμβατικών όπλων», αφήνοντας τα πάντα ανοικτά για το μέλλον. Το «προς το παρόν δεν το εξετάζουμε», είναι κάτι που έχει σημειώσει αρκετές φορές σε δηλώσεις του και ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Η Ιαπωνία θα προμηθεύσει την Ουκρανία με εξοπλισμό προστασίας από χημικά όπλα

Η Ιαπωνία θα προμηθεύσει την Ουκρανία με μάσκες και στολές προστασίας από χημικά όπλα, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας Νομπούο Κίσι. Επιπροσθέτεως, εμπορικά drones θα παρασχεθούν στην Ουκρανία για αναγνωριστικούς σκοπούς στο πλαίσιο του αγώνα της κατά των Ρώσων εισβολέων. Αυτό γίνεται σε ανταπόκριση σε αίτημα της κυβέρνησης του Κιέβου.

Η Ιαπωνία προβαίνει στην ενέργεια αυτή εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τη χρήση χημικών όπλων από τις ρωσικές δυνάμεις. «Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε όσο το δυνατόν περισσότερη υποστήριξη στην ουκρανική κυβέρνηση», σημείωσε ο Κίσι.

Πρόσφατα η Ιαπωνία προμήθευσε την Ουκρανία με αλεξίσφαιρα γιλέκα, κράνη και χειμερινά ενδύματα μάχης. Στο πλαίσιο των οικονομικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν στη Μόσχα, η Ιαπωνία έθεσε σε εφαρμογή απαγόρευση στις εισαγωγές 38 αγαθών από τη Ρωσία, στα οποία περιλαμβάνεται η βότκα και ορισμένα προϊόντα ξυλείας.

Τα προϊόντα που απαγορεύτηκαν αναλογούν μόλις σε λίγο περισσότερο από το 1% των εισαγωγών από τη Ρωσία, μετέδωσε το ιαπωνικό πρακτορείο ειδήσεων Kyodo. Η Ιαπωνία ενεργεί ευθυγραμμιζόμενη με τη Δύση στην επιβολή πιο αυστηρών κυρώσεων στη Ρωσία.