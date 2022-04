Σανγκάη: Έκκληση στους πολίτες για μαζικά τεστ εν μέσω αγανάκτησης για το σκληρό lockdown

Οι αρχές στη Σανγκάη έκαναν σήμερα έκκληση στους πολίτες να συνεργαστούν στη νέα μαζική προσπάθεια διενέργειας τεστ στην πλειονότητα των κατοίκων για COVID-19 ενώ προσπαθούν να μηδενίσουν τη μετάδοση εντός της κοινότητας ύστερα από τρεις σχεδόν εβδομάδες lockdown.

Η έκκληση ήρθε καθώς ορισμένοι πολίτες αρνήθηκαν να περιμένουν σε ουρές για να υποβληθούν σε τεστ PCR λόγω της κόπωσης ύστερα από εβδομάδες τέτοιων μέτρων, ή λόγω φόβου ότι αυτό τους θέτει σε μεγαλύτερο κίνδυνο μετάδοσης.

Another day, another PCR test. Lost track of how many tests we’ve done in the past week despite zero positive cases in our building. Given charge of our own centrifuge vials today. Palatable frustration as methods keep changing but cases keep rising. #shanghai #shanghailockdown pic.twitter.com/dQRi1MkXj9 — Ronald Torrance (@rnldtrnc) April 18, 2022

Οι κάτοικοι προχώρησαν σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για πλήθος ανθρώπων που απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους και τέθηκαν σε καραντίνα, μεταξύ των οποίων μωρά και ηλικιωμένοι.

Οι αρχές υφίστανται πιέσεις από το Πεκίνο να επιταχύνουν τη μεταφορά των θετικών περιστατικών και των στενών τους επαφών σε κέντρα καραντίνας, τροφοδοτώντας φόβους για μέτρα που στόχο έχουν να σταματήσουν πλήρως την εξάπλωση του ιού αντί να την επιβραδύνουν.

Η Κίνα, όπου ο κορωνοϊός εντοπίστηκε για πρώτη φορά –στην Ουχάν, στην κεντρική χώρα- στα τέλη του 2019, επέλεξε μια πολιτική «μηδενικής ανοχής», αντί να προσπαθήσει να συμβιώσει με τον κορωνοϊό.

«Διενεργώντας πολλούς, διαδοχικούς κύκλους τεστ PCR θα είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε με δυναμικό τρόπο τα θετικά περιστατικά το συντομότερο δυνατόν, καθώς αυτό θα μας βοηθήσει να πετύχουμε πιο γρήγορα μηδενικό COVID σε επίπεδο κοινότητας», δήλωσε ο Χου Σιαομπό, αξιωματούχος των υπηρεσιών υγείας της πόλης.

Follow Xinhua to visit a residential community, a nucleic acid testing lab, a makeshift hospital and a medical emergency center in China’s Shanghai, to find out how people from across the megacity are making joint efforts in fighting the latest COVID-19 resurgence. #GLOBALink pic.twitter.com/FqB14TJ51i — China Xinhua News (@XHNews) April 18, 2022

Πηγές έχουν πει στο Reuters ότι η Σανγκάη στοχεύει να σταματήσει την εξάπλωση της COVID-19 έξω από τις περιοχές καραντίνας έως αύριο, Τετάρτη. Ο στόχος αυτός σηματοδοτεί ένα σημείο καμπής, που όταν επιτεύχθηκε από άλλες κινεζικές πόλεις που βρίσκονταν σε lockdown, τους επετράπη να χαλαρώσουν τους περιορισμούς.

Ο αριθμός των νέων μολύνσεων τοπικής μετάδοσης μειώθηκε χθες στις 19.442 από τις 21.395 μία ημέρα νωρίτερα. Η Σανγκάη εντόπισε 550 κρούσματα έξω από τις ζώνες καραντίνας, συγκριτικά με 561 μία ημέρα νωρίτερα –η τέταρτη κατά σειρά μείωση.

Ενώ η Σανγκάη δεν έχει διευκρινίσει πότε θα «ανοίξει» και πάλι, και κινείται προς τον στόχο αυτό μέσω της καθημερινής διενέργειας τεστ PCR και αντιγόνων για εκατομμύρια ανθρώπους και επιταχύνοντας τις μεταφορές σε δομές καραντίνας.

Η κινεζική στρατηγική για εξάλειψή της COVID απαιτεί τεστ, ιχνηλάτηση και μεταφορά σε κεντρικές δομές καραντίνας όλων των θετικών περιστατικών και των στενών τους επαφών. Ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν ήδη σταλεί σε εγκαταστάσεις καραντίνας, πολλοί περισσότεροι εξαναγκάζονται σε κατ’ οίκον απομόνωση καθώς βρέθηκαν κοντά σε μολυσμένους ανθρώπους.

Η πόλη έχει χαλαρώσει τους περιορισμούς μετακίνησης για ορισμένους πολίτες σε περιοχές χαμηλού κινδύνου, αλλά η μεγάλη πλειονότητα των 25 εκατ. κατοίκων παραμένει σε αυστηρό lockdown.

A smaller proportion of Shanghai’s new #COVID19 positive cases have been detected during nucleic acid screening among high-risk groups, though the total daily number of new cases remains high. https://t.co/KFVNjFcWzR pic.twitter.com/2moZPhO0s8 — Shanghai Daily (@shanghaidaily) April 18, 2022



Αμφιβολίες για την πολιτική μηδενικής Covid

Κάτοικοι και επιχειρήσεις στη Σανγκάη υποστηρίζουν ότι το κόστος από την πολιτική της Κίνας για την COVID ξεπερνά τα οφέλη, ιδίως καθώς κάποια κρούσματα είναι χωρίς συμπτώματα. Αμφιβολίες εκφράζουν επίσης ορισμένοι ειδικοί.

Στις 6 Απριλίου, ο Τζονγκ Νανσάν, ειδικός σε λοιμώξεις του αναπνευστικού που βοήθησε να διαμορφωθεί η στρατηγική της Κίνας για την COVID στις αρχές του 2020, συνυπέγραψε άρθρο στα αγγλικά στο National Science Review στο οποίο υποστήριζε ότι μια παρατεταμένη στρατηγική δυναμικής εκκαθάρισης δεν είναι εφικτή. Η South China Morning Post ανέφερε ότι το κείμενο μεταφράστηκε στα κινεζικά και αναδημοσιεύθηκε από κάποιες ειδησεογραφικές ιστοσελίδες στην ηπειρωτική χώρα χθες, αλλά έκτοτε διαγράφηκαν.

Ωστόσο, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ επέμεινε ότι η χώρα εμμένει στη στρατηγική αυτή εν μέσω έλλειψης ανοσίας αγέλης και ενός εύθραυστου υγειονομικού συστήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, η πόλη επιταχύνει τις μεταφορές ασθενών σε κέντρα καραντίνας, όπως σχολεία και συγκροτήματα διαμερισμάτων που έχουν μετατραπεί σε τέτοιου είδους μονάδες και όπου σύμφωνα με ασθενείς επικρατεί συνωστισμός και κακές συνθήκες υγιεινής.

Ορισμένες φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν ηλικιωμένους ανθρώπους σε αναπηρικά αμαξίδια, με μάσκες προσώπου και προστατευτικό εξοπλισμό, να φθάνουν με λεωφορεία έξω από κέντρο καραντίνας. Άλλοι ανάρτησαν αναφορές για το πώς συγγενείς τους, ορισμένοι εκ των οποίων ήταν άνω των 90 ετών ή ήταν μωρά, μεταφέρθηκαν σε αυτοσχέδια νοσοκομεία στο μέσο της νύχτας.

Το Reuters δεν κατάφερε άμεσα να εξακριβώσει την αυθεντικότητα των βίντεο και των φωτογραφιών αυτών. Η Σανγκάη ανακοίνωσε επίσης ότι 7 άνθρωποι που είχαν μολυνθεί με COVID-19 κατέληξαν χθες, όλοι τους μεγάλης ηλικίας και με υποκείμενα νοσήματα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών από την τωρινή έξαρση σε 10.