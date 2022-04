 Η Μαριούπολη δεν έχει πέσει, θα αγωνιστούμε μέχρι τέλους,  λέει ο Ουκρανός πρωθυπουργός - Απερρίφθη το ρωσικό τελεσίγραφο παράδοσης της πόλης

«Όχι, η πόλη δεν έχει πέσει. Οι στρατιωτικές μας δυνάμεις, οι στρατιώτες μας εξακολουθούν να είναι εκεί. Θα αγωνιστούν μέχρι τέλους. Αυτή τη στιγμή που σας μιλώ, εξακολουθούν να βρίσκονται στη Μαριούπολη», δήλωσε ο Σμίχαλ στην εκπομπή «This Week» του ABC και πρόσθεσε πως Ουκρανοί στρατιώτες εξακολουθούν να έχουν υπό τον έλεγχό τους ορισμένα τμήματα της πόλης.

Ο Σμίχαλ είπε πως θα συμμετάσχει στις συνόδους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας που θα διεξαχθούν στην Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα και θα επιδιώξει οικονομική υποστήριξη για την Ουκρανία.

Νωρίτερα, ο οικονομικός σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Όλεγκ Ουστένκο, είχε δηλώσει πως η Ουκρανία ζήτησε από τις χώρες μέλη της Ομάδας των Επτά πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών (G7) 50 δισεκ. δολάρια ως οικονομική υποστήριξη.

Η Ουκρανία δεν είναι διατεθειμένη να παραδώσει εδάφη στο ανατολικό τμήμα της χώρας για να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία, σημείωσε ο Β. Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο CNN, προσθέτοντας ότι ο ουκρανικός στρατός είναι έτοιμος να πολεμήσει στην περιοχή του Ντονμπάς, σε μια μάχη που όπως υποστήριξε ότι θα μπορούσε να επηρεάσει την πορεία όλου του πολέμου.

Νωρίτερα, οι Ουκρανοί απέρριψαν το τελεσίγραφο για παράδοση της Μαριούπολης, το οποίο έληγε στις 13:00 το μεσημέρι και το ρωσικό υπουργείο Άμυνας απειλεί με «εξάλειψη» της αντίστασης στην πολύπαθη πόλη.

Στη συνέντευξή του στο CNN ο Β. Ζελένσκι ανέφερε ότι η χώρα του δεν έχει καμία εγγύηση ότι η Ρωσία δεν θα προσπαθήσει ξανά να καταλάβει το Κίεβο εάν καταφέρει να καταλάβει το Ντονμπάς. «Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς να μην τους επιτρέψουμε, να σταθούμε στις θέσεις μας, γιατί αυτή η μάχη… μπορεί να επηρεάσει την πορεία όλου του πολέμου. Επειδή δεν εμπιστεύομαι τη ρωσική στρατιωτική και πολιτική ηγεσία», σημείωσε.

«Γι’ αυτό καταλαβαίνουμε ότι το γεγονός ότι τους πολεμήσαμε και έφυγαν, και έτρεχαν να φύγουν από το Κίεβο – από το βορρά, από το Τσερνίχιβ και από εκείνη την κατεύθυνση – δεν σημαίνει ότι αν είναι σε θέση να καταλάβουν Ντονμπάς, δεν κατευθυνθούν προς το Κίεβο».

CNN's @jaketapper asks Ukrainian President Volodymyr Zelensky to give some clarity on the sinking of an important Russian warship in the Black Sea. #CNNSOTU

See more from the CNN exclusive interview: https://t.co/rPT8k2pNEG pic.twitter.com/AgTR8R1zxx

— CNN (@CNN) April 17, 2022