Ρώσοι κοσμοναύτες εμφανίστηκαν στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ντυμένοι στα χρώματα της ουκρανικής σημαίας - Video

Τρεις Ρώσοι κοσμοναύτες εμφναίστηκαν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό φορώντας κίτρινες φόρμες και μπλε λεπτομέρειες, που παρέπεμπαν στα χρώματα της ουκρανικής σημαίας. Προς το παρόν δεν κατέστη σαφές εάν η συγκεκριμένη κίνηση ήταν εσκεμμένη έτσι ώστε να εκπέμψει κάποιο μήνυμα με αποδέκτες το Κρεμλίνο και την ρωσική κυβέρνηση.

Πάντως οι κοσμοναύτες δεν έκαναν καμία δήλωση που να παραπέμπει σε ηθελημένη κίνηση. Οι συγκεκριμένες αφίξεις ήταν οι πρώτες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, σημειώνει ο Guardian.

Ο Όλεγκ Αρτέμιεφ, ο Ντένις Ματβέγιεφ και ο Σεργκέι Κορσάκοφ επέβαιναν στο Soyuz MS-21 που εκτοξεύθηκε επιτυχώς από το κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ χθες Παρασκευή. Έπειτα από τρεις ώρες έφτασαν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, όπου εκεί βρίσκονται άλλοι δύο Ρώσοι, τέσσερις Αμερικανοί καθώς και ένας Γερμανός. Η άφιξη τους έγινε μία μέρα μετά τις ανακοινώσεις του Ευρωπαϊκού Διαστήματος, ο οποίος είπε πως ανέστειλε την κοινή αποστολή με τη Ρωσία ρομποτικού ρόβερ στον Άρη, εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία.

Μάλιστα όταν επικοινώνησαν με συγγενείς τους στη Γη, ο Αρτέμιεφ ρωτήθηκε για τις στολές. Η απάντησή του ήταν ότι κάθε πλήρωμα διαλέγει τις δικές του. «Ήταν σειρά μας να επιλέξουμε ένα χρώμα. Αλλά, στην πραγματικότητα είχαμε συγκεντρώσει μεγάλη ποσότητα κίτρινου υλικού, οπότε έπρεπε να το χρησιμοποιήσουμε. Για αυτό φορέσαμε κίτρινα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του ο Τζόναθαν ΜακΝτάουελ, επιστήμονας του Κέντρου Αστροφυσικής του Χάρβαρντ, σημείωσε ότι τα χρώματα μπορεί να είναι εκείνα του πανεπιστημίου Μπάουμαν της Μόσχας, όπου σπούδασαν και οι τρεις κοσμοναύτες. Αξιωματούχος του πανεπιστημίου μίλησε ως καλεσμένος στο ρωσικό livestream της εκτόξευσης.

Σημειώνεται πως στα social media κυκλοφόρησαν πολλές θεωρίες γι’ αυτή την κίνση. Σύμφωνα μάλιστα με μία εξ’ αυτών η επιλογή των χρωμάτων ήταν μία πιθανή (αποτυχημένη) επιχείρηση υπενθύμισης της επετείου προσάρτησης της Κριμαίας (18 Μαρτίου 2014) από τη Ρωσία.

Κάποιοι άλλοι παρέθεσαν μία παλαιότερη φωτογραφία λέγοντας χαρακτηριστικά πως δεν είναι η πρώτη φορά που ο Όλεγκ Αρτέμιεφ φοράει στολή κίτρινου χρώματος στο διάστημα. Ακόμη κάποιοι άλλοι παρατήρησαν ότι το χρώμα των κοστουμιών του πληρώματος στις επίσημες φωτογραφίες (με ημερομηνία 17 Μαρτίου) ήταν όντως μπλε…Πάντως μέχρις ότου δοθεί επίσημη εξήγηση οι θεωρίες για τη συγκεκριμένη κίνηση θα δίνουν και θα παίρνουν.

