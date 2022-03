Η Μόσχα παραδέχεται ότι χρησιμοποίησε υπερηχητικούς πυραύλους στην Ουκρανία - Το ρωσικό «στιλέτο»

Ανέφερε επίσης ότι καταστράφηκαν εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνιών και κέντρα αναγνώρισης κοντά στο λιμάνι της Οδησσού, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Οι υπερηχητικοί πύραυλοι, με σχεδιασμό που τους επιτρέπει να εκτελούν περίπλοκους ελιγμούς καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης και να φθάνουν ταχύτητες ως ακόμη και 10 Mach, είναι αδύνατο σήμερα να καταρριφθούν από οποιοδήποτε σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας, τουλάχιστον σύμφωνα με τη Μόσχα.

Η χρήση τους στον πόλεμο στην Ουκρανία έγινε για πρώτη φορά, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Το Reuters σημειώνει ότι δεν έχει επαληθεύσει τις εν λόγω ανακοινώσεις με ανεξάρτητο τρόπο.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται την ώρα που το βρετανικό υπουργείο Αμυνας, σε νεότερη ενημέρωσή του για την κατάσταση στα μέτωπα της Ουκρανίας, προειδοποιεί για αλλαγή στην τακτική του ρωσικού στρατού που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περισσότερους θανάτους αμάχων.

«Το Κρεμλίνο έχει μέχρι στιγμής αποτύχει στους αντικειμενικούς του στόχους» αναφέρουν οι Βρετανοί, προσθέτοντας ότι η Ρωσία έχει εκπλαγεί από την κλίμακα και την αγριότητα της ουκρανικής αντίστασης.

Εκτιμά, δε, ότι: «η Ρωσία έχει αναγκασθεί να αλλάξει την επιχειρησιακή της προσέγγιση και τώρα επιδιώκει μία στρατηγική φθοράς.

Αυτό είναι πιθανόν να εμπλέκει την χρήση πυρών αδιακρίτως οδηγώντας σε περισσότερες απώλειες αμάχων, καταστροφές ουκρανικών υποδομών και ένταση της ανθρωπιστικής κρίσης».

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 19 March 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/iXd9G8IiA0

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/6fYJwelqMP

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 19, 2022