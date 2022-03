Χάσμα στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων - Αναδιατάσσεται ο ρωσικός στρατός

Με τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία να συνεχίζονται χωρίς να διαφαίνεται ουσιαστική πρόοδος, το μεγάλο ερώτημα που προκύπτει είναι εάν η Μόσχα έχει διάθεση για μία συμφωνία ή απλώς ελίσσεται για να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνάμεις εισβολής, ενώ και η κυβέρνηση Ζελένσκι δείχνει να αξιοποιεί το χρόνο, είτε για να επιτρέψει στη Δύση να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στον Πούτιν, είτε για να οργανώσει καλύτερα την άμυνά του, ακόμα και να αντεπιτεθεί για να σπάσει την πολιορκία του Κιέβου, όπως δήλωσε τη νύχτα η στρατιωτική διοίκηση της πόλης. Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται πάντως με αμείωτη ένταση και τις ρωσικές δυνάμεις να επιμένουν στον πλήρη αποκλεισμό της Ουκρανίας από τη θάλασσα, στοχεύοντας στον έλεγχο και της Οδησσού.

Όσο ο πόλεμος διαρκεί και δεν προκύπτει οποιαδήποτε λύση, η κρίση διαχέεται στην παγκόσμια κοινότητα με απρόβλεπτες συνέπειες. Η Ουάσιγκτον επιμένει να χαρακτηρίζει τον ρώσο πρόεδρο εγκληματία πολέμου, με το Κρεμλίνο να απαντά σε ανάλογο ύφος, ενώ χθες ξέσπασε απρόσμενα και ένα μέτωπο ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, με την πρώτη να κατηγορεί τη δεύτερη ότι ετοιμάζεται να στηρίξει στρατιωτικά τη Μόσχα και το Πεκίνο να επιρρίπτει ευθύνες στην κυβέρνηση Μπάιντεν για το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία.

Ζελένσκι: Διατηρούμε τον έλεγχο αρκετών περιοχών «κλειδιών»

Οι ουκρανικές δυνάμεις διατηρούν των έλεγχο αρκετών περιοχών-κλειδιών της χώρας που συνεχίζουν να προσπαθούν να κυριεύσουν οι ρωσικές δυνάμεις, διαβεβαίωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τρεις εβδομάδες και πλέον μετά την έναρξη της επίθεσης της Ρωσίας. Τα ουκρανικά στρατεύματα αντέδρασαν σε κάθε επιχείρηση των ρωσικών μονάδων, είπε ο αρχηγός του κράτους κατά τη διάρκεια μαγνητοσκοπημένου μηνύματός του που μεταφορτώθηκε την πλατφόρμα Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες.

Διαβεβαίωσε τους κατοίκους πόλεων όπως η Μαριούπολη (νοτιοανατολικά), Χάρκοβο (ανατολικά) και Τσερνιχίβ (βόρεια), που πολιορκούνται από τα ρωσικά στρατεύματα, ότι οι ουκρανικές δυνάμεις δεν θα τους εγκαταλείψουν. Από τον στρατό ως την εκκλησία, οι πάντες κάνουν ό,τι μπορούν για τον ουκρανικό λαό, συνέχισε ο κ. Ζελένσκι, διατρανώνοντας «θα είσαστε ελεύθεροι».

Στο διάγγελμά του ευχαρίστησε τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν για τη «νέα και αποτελεσματική» βοήθεια που ανήγγειλε. Ακόμη, υποσχέθηκε στους επιχειρηματίες μείωση της γραφειοκρατίας και άτοκα δάνεια, εν μέσω του πολέμου.

Μυστήριο με τις διαπραγματεύσεις

Οι συζητήσεις για την εξεύρεση μίας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός συνεχίζονται καθ’ όλη την εβδομάδα, ανάμεσα στις αντιπροσωπείες Ρωσίας και Ουκρανίας, αλλά πολλοί δυτικοί παράγοντες αρχίζουν να αμφιβάλουν εάν ο Βλαντιμίρ Πούτιν πιστεύει στην ειρηνευτική προσπάθεια, καθώς βλέπουν ότι η Μόσχα στέλνει κι άλλες στρατιωτικές δυνάμεις στις εμπόλεμες ζώνες.

Η Γαλλία κατηγόρησε στη Μόσχα ότι υποκρίνεται στις συζητήσεις, ενώ η Βρετανίδα Υπουργός Εξωτερικών Λιζ Τρας για παράδειγμα έχει εκφράσει το φόβο ότι οι διαπραγματεύσεις δεν είναι παρά ένα «παιχνίδι παραπλάνησης» από τον Πούτιν, ενώ άλλοι εκτιμούν ότι ο ρώσος πρόεδρος δεν έχει καμία διάθεση να συμβιβαστεί.

Όσο ο Ζελένσκι απορρίπτει τις προτάσεις για αλλαγή της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, φαίνεται ότι δύσκολα θα υπάρξει συμφωνίας, αφού το Κρεμλίνο επιδιώκει να κατοχυρώσει την υπεροχή του στο πεδίο, ελέγχοντας όλο και περισσότερα εδάφη και με αυτόν τον τρόπο να επιβάλλει τους όρους μίας λύσης.

Δυτικοί αξιωματούχοι δήλωναν την Πέμπτη ότι σε κάθε περίπτωση παραμένει «πολύ μεγάλο το χάσμα» ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία.

Πάντως στις δημόσιες δηλώσεις, η Μόσχα διαβεβαιώνει ότι «η Ρωσία είναι πιο έτοιμη για συμφωνία από ό,τι η Ουκρανία». «Η αντιπροσωπεία μας καταβάλλει κολοσσιαίες προσπάθειες και εμφανίζεται πιο έτοιμη σε σχέση με την άλλη πλευρά», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Μάχες στο Κίεβο, στο στόχο η Οδησσός

Έχοντας συναντήσει σθεναρή αντίσταση από τους Ουκρανούς και να μετρά μεγάλες απώλειες στο πεδίο, η Ρωσία φέρεται να ενισχύει κι άλλο τις δυνάμεις της, ιδίως γύρω από το Κίεβο και μάλιστα με μισθοφόρους από τη Συρία και την Τσετσενία. Γι’ αυτό και ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε τη νύχτα ότι θα είναι «η χειρότερη απόφαση της ζωής τους», για όσους μισθοφόρους ενταχθούν στις ρωσικές δυνάμεις εισβολής.

Σημειώνεται ότι το αμερικανικό Πεντάγωνο υπολογίζει τις απώλειες των Ρώσων σε 7.000 στρατιώτες, ενώ 14.000 με 21.000 είναι οι τραυματίες. Και επιπλέον εκτιμάται ότι η επιχειρησιακή ικανότητα των ρωσικών δυνάμεων έχει αποδυναμωθεί, γι’ αυτό και ο Πούτιν αποφάσισε την ενίσχυσή τους.

Πάντως οι βομβαρδισμοί πόλεων συνεχίζονται αδιάκοπα, ενώ η ρωσική επιχείρηση στοχεύει στον έλεγχο της Οδησσού για να πετύχει τον πλήρη θαλάσσιο αποκλεισμό της Ουκρανίας. Το Μικολάεφ, βόρεια της Οδησσού δέχθηκε τη νύχτα ρουκέτες, ώστε το λιμάνι με τις ισχυρές ελληνικές αναφορές να αποκλειστεί και από ξηράς, μετά τον ναυτικό αποκλεισμό που βιώνει τα τελευταία 24ωρα.

