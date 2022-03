Είκοσι νεκροί και δεκάδες τραυματίες από τον ρωσικό βομβαρδισμό στο Λβιβ - Αεροπορική επιδρομή στη Λαύρα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου του Σβιατογίρσκ

Το Λβιβ, το οποίο απέχει περίπου 70 χλμ. από τα πολωνικά σύνορα, επλήγη από ρουκέτες, ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο κυβερνήτης του Λβιβ έκανε λόγο για 9 νεκρούς και 57 τραυματίες από την πυραυλική επίθεση. Ωστόσο, πληροφορίες από διασώστες στην περιοχή ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών σε 20, όπως μεταδίδει ο Guardian.

«Οι εισβολείς πραγματοποίησαν αεροπορικό πλήγμα στο Διεθνές Κέντρο για τη Διατήρηση της Ειρήνης και την Ασφάλεια. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, εκτόξευσαν οκτώ πυραύλους», ανέφερε σε δήλωσή της η διοίκηση.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε εναντίον μιας στρατιωτικής μονάδας στην εγκατάσταση, δήλωσε ο Αντόν Μιρόνοβιτς, εκπρόσωπος της Ακαδημίας Χερσαίων Δυνάμεων των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Ιντερφάξ Ουκρανίας.

Η εν λόγω εγκατάσταση στρατιωτικής εκπαίδευσης, η μεγαλύτερη στο δυτικό τμήμα της χώρας και παραδοσιακά ο τόπος κοινών στρατιωτικών ασκήσεων με το ΝΑΤΟ, βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 25 χιλιομέτρων από τα πολωνικά σύνορα και περίπου 40 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Λβιβ.

Εξάλλου ο δήμαρχος μιας άλλης πόλης στη δυτική Ουκρανία, της Ιβάνο-Φρανκίβσκ, σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων νότια του Λβιβ, δήλωσε πως ρωσικά στρατεύματα εξακολουθούν σήμερα να πλήττουν το αεροδρόμιό της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν θύματα.

⚡️Early morning explosions near Lviv were the result of Ukraine’s air defense against Russian missiles, according to local lawmaker Igor Zinkevych.

“All military units are working fully, additional information is expected from the head of the region, he wrote March 13.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 13, 2022