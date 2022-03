Ζελένσκι στο Βρετανικό Κοινοβούλιο: Θα παλέψουμε μέχρι τέλους - Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε με όποιο κόστος

Οι βουλευτές αποθέωσαν τον Ζελένσκι και σηκώθηκαν όρθιοι να τον χειροκροτήσουν τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος της ομιλίας του.

«Δε θα παραδοθούμε. Δε θα χάσουμε. Θα παλέψουμε μέχρι τέλους στη θάλασσα στον αέρα. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τη γη μας με όποιο κόστος. Θα πολεμήσουμε στα δάση στα χωράφια στις ακτές, στους δρόμους» δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ουκρανίας, επαναφέροντας στη μνήμη των Βρετανών την ιστορική ομιλία του Ουίνστον Τσώρτσιλ κατά των Ναζί στην ίδια αίθουσα.

«Ενισχύστε τις κυρώσεις κατά του τρομοκρατικού κράτους. Αναγνωρίστε το (τη Ρωσία) τρομοκρατικό κράτος. Βρείτε έναν τρόπο να κάνετε τον ουρανό της Ουκρανίας ασφαλή. Κάντε ό,τι μπορείτε. Αυτό που πρέπει. Τι σας υποχρεώνει το μεγαλείο του κράτους σας και του λαού σας να κάνετε;» διερωτήθηκε, ζητώντας για ακόμη μια φορά να επιβληθεί ζώνη απαγόρευσης πτήσεων στα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη.

«Ποτέ άλλοτε σε όλους τους αιώνες της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας δεν άκουσε το Σώμα μια τέτοια ομιλία» δήλωσε μάλιστα ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον. Απαντώντας στον Πρόεδρο Ζελένσκι ο Μπόρις Τζόνσον είπε «συγκίνησε τις καρδιές όλων σε αυτό το Σώμα».

«Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μας ενέπνευσε όλους» επισήμανε ο ηγέτης του εργατικού κόμματος του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ. «Όλοι μας έχουν συγκινηθεί από τη γενναιότητα, την αποφασιστικότητα και την ηγεσία» του προέδρου Ζελένσκι» τόνισε στη Βουλή.

Ο ηγέτης των Εργατικών πρόσθεσε πως «(ο Ζελένσκι) μας υπενθύμισε ότι η ελευθερία μας και η δημοκρατία μας είναι ανεκτίμητες». «Έχει δείξει τη δύναμή του και πρέπει να δείξουμε σε αυτόν και στον ουκρανικό λαό την υποστήριξή μας», τόνισε, προσθέτοντας μάλιστα: «Slava Ukraini» (Δόξα στην Ουκρανία).

«Πρόεδρε Ζελένσκι, σε χαιρετίζουμε» δήλωσε από πλευράς του ο αρχηγός του Σκοτσέζικου Εθνικού Κόμματος (SNP) στη Βουλή Ίαν Μπλάκφορντ.

Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου στέκεται στο πλευρό του λαού της Ουκρανίας και καταδικάζει τη ρωσική εισβολή. Η «ειρήνη, η δικαιοσύνη και η κυριαρχία» της Ουκρανίας «πρέπει να επικρατήσουν» τόνισε.

Ανώτεροι υπουργοί του υπουργικού συμβουλίου και στελέχη της αντιπολίτευσης ήταν μεταξύ εκείνων που άκουσαν τον πρόεδρο της Ουκρανίας. Μετά το πέρας της ομιλίας του, ο πρόεδρος Ζελένσκι δέχθηκε ένα παρατεταμένο χειροκρότημα.

