Ανατροπή στις διαπραγματεύσεις Ρωσίας-Ουκρανίας - Το πρωί της Πέμπτης τελικά ο δεύτερος γύρος των συνομιλιών

Όπως αναφέρει το ρωσικό πρακτορείο TASS, η ρωσική αντιπροσωπεία έχει ήδη φτάσει στο Belovezhskaya Pushcha της Λευκορωσίας για τον δεύτερο γύρο των διαπραγματεύσεων.

Ωστόσο, όπως δήλωσαν τα μέλη της αντιπροσωπείας, οι Ουκρανοί αξιωματούχοι προβλέπεται να φτάσουν αύριο το πρωί.

"The Ukrainian delegation is expected to arrive tomorrow morning due to logistics' – head of Russian delegation pic.twitter.com/CCaoigQjNv

Κατά τις συνομιλίες θα συζητηθεί κατάπαυση του πυρός, αναφέρουν ρωσικά πρακτορεία, επικαλούμενα τον Ρώσο διπλωμάτη Βλαντιμίρ Μεντίνσκι.

«Οι ειδικές υπηρεσίες της Λευκορωσίας διασφαλίζουν πλήρως την ασφάλεια στη Λευκορωσία και ο (ρωσικός) στρατός μας έχει εξασφαλίσει μια ασφαλή διέλευση για τη μετακίνησή τους (της ουκρανικής αντιπροσωπείας) μέσω της Ουκρανίας», ανέφερε ο Μεντίνσκι, σύμφωνα με το TASS.

Οι αντιπροσωπείες από την Ουκρανία και τη Ρωσία για την κατάσταση στην Ουκρανία θα εκπροσωπηθούν από τα ίδια μέλη όπως και στον πρώτο γύρο, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Τη διεξαγωγή του δεύτερου γύρου συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, μετέδωσαν τόσο το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass, επικαλούμενο βοηθό του Βολοντιμίρ Ζελένσκι , όσο τα διεθνή ΜΜΕ. Ο σύμβουλος, ο Ολεκσίι Αρέστοβιτς, έκανε τις δηλώσεις αυτές στο Ukraine-24 TV, σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή.

«Η ουκρανική αντιπροσωπεία είναι έτοιμη για διαπραγματεύσεις, εφόσον δεν υπάρχουν τελεσίγραφα από τη ρωσική πλευρά, ενώ δεν υπάρχει ακριβής χρόνος για τη συνάντηση», δήλωσε νωρίτερα την Τετάρτη ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρι Κουλέμπα.

«Τώρα είμαστε έτοιμοι για διαπραγματεύσεις και διπλωματία, αλλά δεν είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε κανένα ρωσικό τελεσίγραφο… Δεν είναι γνωστό αυτή τη στιγμή το πότε θα γίνουν οι επόμενες διαπραγματεύσεις», ανέφερε το RIA Novosti, επικαλούμενο τον Κουλέμπα.

Το πρωί της Τετάρτης, το Κρεμλίνο εξέφρασε την ελπίδα για την άφιξη της ουκρανικής αντιπροσωπείας για διαπραγματεύσεις με την αντίστοιχη ρωσική, το βράδυ της 2ας Μαρτίου. «Είμαστε έτοιμοι, ελπίζουμε να έρθουν», είπε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, χωρίς να αποκαλύψει τον τόπο τη συνάντησης.

Την ίδια στιγμή, η Τουρκία ανακοίνωσε, μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου Ομέρ Τσελίκ, την ετοιμότητά της να φιλοξενήσει τις ρωσο-ουκρανικές συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στην στο Γκόμελ της Λευκορωσίας στις 28 Φεβρουαρίου διήρκεσαν περίπου πέντε ώρες. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας, Βλαντιμίρ Μεντίνσκι, οι συμμετέχοντες στο διάλογο κατάφεραν να βρουν ορισμένα σημεία, βάσει των οποίων είναι δυνατόν να προβλεφθούν κοινές θέσεις.

Kiev is ready for second round of negotiations with Russia, but not for adoption of ultimatums – Ukraine FM pic.twitter.com/V2ZbS9jH7V

— RT (@RT_com) March 2, 2022