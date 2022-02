Νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας - Φον ντερ Λάιεν: Κλείνει ο εναέριος χώρος της ΕΕ για τα ρωσικά αεροπλάνα

Όπως τόνισε, η ΕΕ, σε μία στιγμή ορόσημο, προμηθεύει τρίτη χώρα με αμυντικό εξοπλισμό, ενώ παράλληλα, απαγορεύει σε όλα τα αεροσκάφη που ελέγχονται ή ανήκουν στη Ρωσία, να προσγειώνονται, να απογειώνονται, ή να υπερίπτανται στον εναέριο χώρο της ΕΕ.

Παράλληλα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε το κλείσιμο ιστοτόπων ρωσικής επιρροής (russia today και sputnik).

«Καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία μαίνεται και οι Ουκρανοί αγωνίζονται γενναία για τη χώρα τους, η Ευρωπαϊκή Ένωση εντείνει για άλλη μια φορά την υποστήριξή της προς την Ουκρανία και τις κυρώσεις κατά του επιτιθέμενου – της Ρωσίας του Πούτιν.

Για πρώτη φορά, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρηματοδοτήσει την αγορά και παράδοση όπλων και άλλου εξοπλισμού σε μια χώρα που δέχεται επίθεση.

Αυτή είναι μια στιγμή καμπής. Ο Ανώτατος Εκπρόσωπος Borrell θα σας παρουσιάσει την πρόταση σε λίγα λεπτά.

Ταυτόχρονα, ενισχύουμε για άλλη μια φορά τις κυρώσεις μας κατά του Κρεμλίνου και του συνεργάτη του, του καθεστώτος Λουκασένκο.

Πρώτον, κλείνουμε τον εναέριο χώρο της ΕΕ για τους Ρώσους. Προτείνουμε την απαγόρευση όλων των αεροσκαφών που ανήκουν στη Ρωσία, είναι νηολογημένα στη Ρωσία ή ελέγχονται από τη Ρωσία.

Τα αεροσκάφη αυτά δεν θα μπορούν πλέον να προσγειώνονται, να απογειώνονται ή να πετούν πάνω από το έδαφος της ΕΕ.

Αυτό θα ισχύει για κάθε αεροσκάφος που ανήκει, ναυλώθηκε ή ελέγχεται με άλλο τρόπο από ρωσικό νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

We are stepping up our support for Ukraine.

For the first time, the EU will finance the purchase and delivery of weapons and equipment to a country under attack.

We are also strengthening our sanctions against the Kremlin.

