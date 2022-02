Η Ουκρανία προσφεύγει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης κατά της Ρωσίας - Τι δήλωσε ο Ζελένσκι

Σύμφωνα με ανάρτησή του στο twitter, η Ουκρανία κατέθεσε αγωγή κατά της Ρωσίας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης καθώς όπως αναφέρει ο κ. Ζελένσκι, πρέπει να λογοδοτήσει για το γεγονός ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν στο διάγγελμά του είχε επικαλεστεί γενοκτονία των Ρωσώφωνων στο Ντονμπάς, για να αιτιολογήσει την εισβολή του.

«Η Ουκρανία υπέβαλε την αίτησή της κατά της Ρωσίας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης», έγραψε ο Ζελένσκι στο Twitter.

«Η Ρωσία πρέπει να λογοδοτήσει για τη χειραγώγηση της έννοιας της γενοκτονίας για να δικαιολογήσει την επιθετικότητα. Ζητάμε μια επείγουσα απόφαση που θα διατάξει τη Ρωσία να σταματήσει τη στρατιωτική δραστηριότητα τώρα και αναμένουμε να ξεκινήσει η εκδίκαση την επόμενη εβδομάδα», προσέθεσε.

