Σολτς για ρωσική εισβολή: «Είναι πόλεμος του Πούτιν» - Ανακοίνωσε εξοπλιστικό πρόγραμμα 100 δισ. ευρώ

«Από εδώ και στο εξής – χρόνο με τον χρόνο – θα επενδύουμε περισσότερο από το 2% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στην άμυνά μας. Στόχος είναι μια αποτελεσματική, άκρως σύγχρονη και προοδευτική Bundeswehr» ανέφερε ο Γερμανός καγκελάριος.

«Η 24η Φεβρουαρίου 2022 σηματοδοτεί ένα σημείο καμπής στην ιστορία της ηπείρου μας. Ο κόσμος θα είναι, πλέον, διαφορετικός. Πρέπει να υποστηρίξουμε την Ουκρανία στην ώρα της ανάγκης της», πρόσθεσε ο Σολτς κατά την έκτακτη συνεδρίαση της Bundestag.

«Είναι αναγκαία η ενίσχυση της άμυνας της Γερμανίας και γι’ αυτό θα διατεθεί ένα έκτακτο κονδύλιο 100 δισ. ευρώ για την ενίσχυση του γερμανικού στρατού», τόνισε.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι καταχειροκροτήθηκε στην Bundestag μετά την ομιλία του, η οποία χαρακτηρίζεται από ξένους αναλυτές ως ιστορική.

«Με την επίθεση στην Ουκρανία, ο Πούτιν ξεκίνησε εν ψυχρώ έναν επιθετικό πόλεμο, για έναν και μόνο λόγο: η ελευθερία των Ουκρανών αμφισβητεί το δικό του καταπιεστικό καθεστώς». Αυτό ήταν απάνθρωπο και αντίθετο με το διεθνές δίκαιο: «Τίποτα και κανείς δεν μπορεί να το δικαιολογήσει», είπε ο Σολτς.

‼️Truly historic moment‼️

German Parliament has honoured the fight of Ukraine and all Ukrainians for freedom & their motherland with very very very long standing ovations

Now we look forward to historic political decisions: EU and NATO membership, 🇩🇪Billion Rescue Program for 🇺🇦 pic.twitter.com/OuXixCWSm9

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) February 27, 2022