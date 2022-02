Γκουτέρες σε Πούτιν: Εν ονόματι της ανθρωπότητας, σταματήστε

«Πρόεδρε Πούτιν, εν ονόματι της ανθρωπότητας, διατάξτε τους στρατιώτες σας να γυρίσουν πίσω στη Ρωσία», δήλωσε ο κ. Γκουτέρες μετά το πέρας της έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που ήταν αφιερωμένη στην ουκρανική κρίση.

Οι συνέπειες αυτού του πολέμου θα είναι καταστροφικές για την Ουκρανία και θα καταφέρουν σοβαρό πλήγμα στην παγκόσμια οικονομία, προειδοποίησε ο επικεφαλής του ΟΗΕ.

Tonight, I have only one thing to say, from the bottom of my heart:

President Putin, stop your troops from attacking Ukraine.

Give peace a chance.

Too many people have already died. pic.twitter.com/PPgmABZiKl

— António Guterres (@antonioguterres) February 24, 2022