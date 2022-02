Οι Ρώσοι εισέβαλαν στην Ουκρανία - Ο Ζελένσκι κήρυξε στρατιωτικό νόμο (Βίντεο & Εικόνες)

Οι προειδοποιήσεις και οι φόβοι της Δύσης για εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία επιβεβαιώθηκαν. Από τα ξημερώματα ξεκίνησαν πολεμικές επιχειρήσεις στην περιοχή του Λουχάνσκ και του Ντονέτσκ, ενώ έντονη είναι η στρατιωτική κινητικότητα των Ρώσων και στην Μαριούπολη.

Στην Ουκρανία κηρύχθηκε στρατιωτικός νόμος, η κυβέρνηση της Ουκρανίας ανακοίνωσε πως κλείνει όλο τον εναέριο χώρο της για την πολιτική αεροπορία και εξαιτίας του «υψηλού κινδύνου για την ασφάλεια» των πτήσεων, ενώ στο Κίεβο ηχούν οι σειρήνες πολέμου.

Διάγγελμα Πούτιν

Ο Πούτιν ήδη ανακοίνωσε με διάγγελμα του προς τον ρωσικό λαό «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» της Ρωσίας στην Ανατολική Ουκρανία, όπως μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Την ώρα που συνεδρίαζε εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο Ρώσος πρόεδρος ξεκαθάριζε με το διάγγελμά του ότι «οι συγκρούσεις μεταξύ ουκρανικών και ρωσικών δυνάμεων είναι αναπόφευκτες και ζήτημα χρόνου».

«Η περαιτέρω επέκταση του ΝΑΤΟ και η χρήση του εδάφους της Ουκρανίας είναι απαράδεκτες», δήλωσε ο Πούτιν, υποστηρίζοντας ότι «η ρωσική στρατιωτική επιχείρηση στοχεύει στην προστασία των ανθρώπων».

Στο διάγγγελμά του ο Ρώσος πρόεδρος επικαλέστηκε τις συνθήκες που «απαιτούν αποφασιστική δράση από τη Ρωσία» και υποστήριξε ότι ο σκοπός της εισβολής είναι «η αποστρατιωτικοποίηση και η αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας»

Ο Πούτιν κάλεσε επίσης τους Ουκρανούς στρατιώτες να αφήσουν τα όπλα και να πάνε σπίτι τους, σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass.

Shelling of Mariupol. OSINT mavens, have at it. pic.twitter.com/ErUKzaHjy1 — Michael Weiss (@michaeldweiss) February 24, 2022

Απειλή διεθνούς σύρραξης

Ο Ρώσος πρόεδρος καταπάτησε σαφές ότι «σε περίπτωση ξένης παρέμβασης, η Ρωσία θα ενεργήσει άμεσα».

Η ευθύνη για την αιματοχυσία θα είναι στα χέρια του ουκρανικού καθεστώτος», δήλωσε προειδοποιώντας ότι «η απάντηση της Ρωσίας θα είναι άμεση αν κάποιος προσπαθήσει να επέμβει».

Απευθυνόμενος προς τους Ουκρανούς είπε ότι «οι πατέρες και οι παππούδες σας δεν πολέμησαν για να βοηθήσετε εσείς τους νεοναζί».

Εκρήξεις και καπνοί στο αεροδρόμιο του Χάρκοβο

Ηχούν σειρήνες στο Κίεβο

Οι σειρήνες του πολέμου ηχούν από το πρωί στο Κίεβο, εν μέσω αεροπορικών επιδρομών και επιθέσεων με ρουκέτες σε ουκρανικά μαχητικά αεροσκάφη.

Πυροβολισμοί ακούστηκαν επίσης κοντά στο κεντρικό αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ετοιμάζεται να κηρύξει στρατιωτικό νόμο η Ουκρανία – Κλείνει όλο τον εναέριο χώρο της

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας ανακοίνωσε πως κλείνει όλο τον εναέριο χώρο της για την πολιτική αεροπορία. Το ουκρανικό υπουργείο Υποδομών ανακοίνωσε το κλείσιμο του εναερίου χώρου λόγω του «υψηλού κινδύνου για την ασφάλεια» των πτήσεων.

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα ανώτερο στέλεχος των υπηρεσιών ασφαλείας της κυβέρνησης του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μεταδίδουν ότι το Κίεβο ετοιμάζεται να κηρύξει άμεσα στρατιωτικό νόμο σε όλη την επικράτεια.

Εκκενώνεται το αεροδρόμιο στο Κίεβο

Την ίδια στιγμή, πληροφορίες της τελευταίας στιγμής αναφέρουν ότι εκκενώνεται το αεροδρόμιο στο Κίεβο ενώ έχουν ακυρωθεί όλες οι πτήσεις.

Χιλιάδες πολίτες έχουν ξεκινήσει να εγκαταλείπουν το Κίεβο με τις ουρές των αυτοκινήτων σε κεντρικούς δρόμους να είναι τεράστιες.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κατηγόρησε τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν ότι «επέλεξε» να εξαπολύσει «έναν πόλεμο εκ προμελέτης» εναντίον της Ουκρανίας, μερικά λεπτά μετά το έκτακτο διάγγελμα του ενοίκου του Κρεμλίνου που ανακοίνωσε ότι διέταξε την ανάπτυξη ρωσικών στρατευμάτων στην ανατολική Ουκρανία.

Καταδικάζοντας την «αδικαιολόγητη επίθεση» της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο κ. Μπάιντεν τόνισε ότι ο πόλεμος αυτός θα φέρει «καταστροφικά δεινά και απώλειες ανθρωπίνων ζωών».

«Η Ρωσία φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τον θάνατο και την καταστροφή που θα προκαλέσει αυτή η επίθεση», επέμεινε.

«Ο κόσμος θα ζητήσει η Ρωσία να λογοδοτήσει», πρόσθεσε. Πρόσθεσε πως θα εκφραστεί αργότερα σήμερα σχετικά με τις «συνέπειες» που θα έχει ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, τα μέτρα που θα επιβληθούν από την Ουάσινγκτον σε συντονισμό με τους συμμάχους τους.

BREAKING: Explosions in Ukraine’s city of Mariupol pic.twitter.com/57ZZVyx5w2

— The Spectator Index (@spectatorindex) February 24, 2022

Γκουτέρες σε Πούτιν: Εν ονόματι της ανθρωπότητας, σταματήστε

Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Αντόνιο Γκουτέρες, απηύθυνε έκκληση στον πρόεδρο της Ρωσίας να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία «εν ονόματι της ανθρωπότητας», λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του Βλαντίμιρ Πούτιν ότι διέταξε να διεξαχθεί στρατιωτική επιχείρηση.

«Πρόεδρε Πούτιν, εν ονόματι της ανθρωπότητας, διατάξτε τους στρατιώτες σας να γυρίσουν πίσω στη Ρωσία», δήλωσε ο κ. Γκουτέρες μετά το πέρας της έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που ήταν αφιερωμένη στην ουκρανική κρίση.

Οι συνέπειες αυτού του πολέμου θα είναι καταστροφικές για την Ουκρανία και θα καταφέρουν σοβαρό πλήγμα στην παγκόσμια οικονομία, προειδοποίησε ο επικεφαλής του ΟΗΕ.

Tonight, I have only one thing to say, from the bottom of my heart: President Putin, stop your troops from attacking Ukraine. Give peace a chance. Too many people have already died. pic.twitter.com/PPgmABZiKl — António Guterres (@antonioguterres) February 24, 2022

Στόλτενμπεργκ: Στεκόμαστε στο πλευρό των Ουκρανών

Στην καταδίκη της «ασύνετης και απρόκλητης επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανία» προχώρησε ο ΓΓ του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, τονίζοντας ότι «θέτει σε κίνδυνο αναρίθμητες ζωές αμάχων».

«Για άλλη μια φορά, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις μας και τις άοκνες διπλωματικές προσπάθειές μας, η Ρωσία επέλεξε τον δρόμο της επιθετικότητας εναντίον μιας κυρίαρχης και ανεξάρτητης χώρας» αναφέρει ο κ. Στόλτενμπεργκ.

Προσθέτει ότι «πρόκειται για σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και σοβαρή απειλή για την ευρωατλαντική ασφάλεια. Καλώ τη Ρωσία να σταματήσει αμέσως τη στρατιωτική της δράση και να σεβαστεί την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας».

«Οι Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα συναντηθούν για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των επιθετικών ενεργειών της Ρωσίας. Στεκόμαστε στο πλευρό του λαού της Ουκρανίας σε αυτή την τρομερή στιγμή. Το ΝΑΤΟ θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να προστατεύσει και να υπερασπιστεί όλους τους συμμάχους (του)», καταλήγει ο ΓΓ της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

H ανακοίνωση του Πούτιν για την έναρξη της «στρατιωτικής επιχείρησης» στο Ντονμπάς

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε σήμερα ότι διέταξε στρατιωτική επιχείρηση στην ανατολική Ουκρανία για την υπεράσπιση των περιοχών που βρίσκονται στα χέρια των αυτονομιστών.

«Αποφάσισα να διεξαχθεί στρατιωτική επιχείρηση», δήλωσε σε έκτακτο τηλεοπτικό διάγγελμά του λίγο πριν από τις 05:00 (ώρα Ελλάδας). Ο κ. Πούτιν είπε ότι η χώρα του δεν μπορούσε να ανεχθεί αυτές που αποκάλεσε απειλές από την Ουκρανία και προειδοποίησε εναντίον οποιασδήποτε ξένης ανάμιξης, προειδοποιώντας ότι εάν υπάρξει η Μόσχα θα ανταποδώσει αμέσως, μεταδίδουν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Είπε ότι οι συνθήκες απαιτούσαν την ανάληψη αποφασιστικής δράσης από τη Ρωσία και διαβεβαίωσε πως σκοπός δεν είναι η επιβολή κατοχής. Αξίωσε οι ουκρανοί στρατιώτες να καταθέσουν τα όπλα και να πάνε σπίτια τους.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν πρόσθεσε πως την ευθύνη για την όποια αιματοχυσία ακολουθήσει θα την έχει το «ουκρανικό καθεστώς».

Μερικά λεπτά αφού μίλησε ο ρώσος πρόεδρος, δημοσιογράφοι μετέδωσαν πως άκουσαν τον ήχο ομοβροντιών πυροβολικού κοντά στο Κίεβο και πυρά στην περιοχή του αεροδρομίου Μπορισπίλ.

Μπόρις Τζόνσον: Θα απαντήσουμε αποφασιστικά

Κατηγορηματικά καταδικάζει μέσα από μήνυμα στο Twitter ο Βρετανός πρωθυπουργός τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Μπόρις Τζόνσον δηλώνει «σοκαρισμένος από τα φρικιαστικά γεγονότα στην Ουκρανία» και προσθέτει ότι ο Ρώσος πρόεδρος «διάλεξε έναν δρόμο αιματοχυσίας και καταστροφής εξαπολύοντας αυτή την απρόκλητη επίθεση».

Προσθέτει ότι έχει μιλήσει με τον πρόεδρο της Ουκρανίας για να συζητήσει πώς θα απαντήσει και υπόσχεται αποφασιστική δράση από το Ηνωμένο Βασίλειο και τους συμμάχους.