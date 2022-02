Βρετανία: Κυρώσεις κατά της Ρωσίας ανακοίνωσε ο Μπόρις Τζόνσον

Ο Τζόνσον δήλωσε στους βουλευτές του ότι δεν πρέπει να έχουν καμία αμφιβολία πως αυτό που συνέβη ισοδυναμεί με «ανανεωμένη εισβολή» στην Ουκρανία.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι πέντε ρωσικές τράπεζες (Rossiya, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank και Βlack Sea Bank) και τρεις Ρώσοι με τεράστια περιουσία, συμπεριλαμβανομένου του δισεκατομμυριούχου Γκενάντι Τιμτσένκο, θα υποστούν οικονομικές κυρώσεις.

Οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία κατέχουν στο Ηνωμένο Βασίλειο θα δεσμευτούν και θα τους απαγορευτεί η είσοδος στη χώρα. «Αυτή είναι η πρώτη δόση», δήλωσε ο Μπόρις Τζόνσον. «Θα ακολουθήσουν περαιτέρω κυρώσεις εάν ο Πούτιν προχωρήσει παραπέρα», πρόσθεσε.

«Θα πρέπει να προετοιμαστούμε για μια παρατεταμένη κρίση», συμπλήρωσε ο Τζόνσον, ενώ τόνισε ότι επειδή «το διακύβευμα είναι τόσο μεγάλο, το εγχείρημα του Πούτιν στην Ουκρανία πρέπει να αποτύχει».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός είχε προαναγγείλει τις κυρώσεις μέσω Twitter.

Vladimir Putin has violated Ukrainian sovereignty and international law.

We will immediately institute a package of sanctions targeting Russian economic interests.

It’s absolutely vital that the conquest of a European country should not succeed and that Putin should fail. pic.twitter.com/ojccvMWqtY

— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 22, 2022