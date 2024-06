Η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον μετά την ανακοίνωση ότι έχει καρκίνο - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά την ανακοίνωση πως έχει καρκίνο έκανε σήμερα η Κέιτ Μίντλετον.

Το Trooping the Colour πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Whitehall για να γιορτάσει τα επίσημα γενέθλια του βασιλιά. Ο Κάρολος έκανε την εμφάνισή του αφού πρόσφατα επέστρεψε στα δημόσια καθήκοντά του -και τον συνόδευσε επίσης η πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Η Κέιτ έφτασε με αυτοκίνητο μαζί με τον σύζυγό της πρίγκιπα Ουίλιαμ και τα τρία τους παιδιά στο Μπάκιγχαμ.

Δείτε τη στιγμή που η πριγκίπισσα της Ουαλίας έφτασε στο παλάτι του Μπάκιγχαμ για την πρώτη της επίσημη δημόσια εμφάνιση για φέτος.

Η Κέιτ έφθασε στο παλάτι του Μπάκιγχαμ με αυτοκίνητο πριν από τη σημερινή τελετή του Trooping the Colour.

