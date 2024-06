Συνάντηση Ζελένσκι με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο

Συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, Βαρολομαίο είχε ο πρόεδρος της Ουκρανίας στο περιθώριο της Διάσκεψης στην Ελβετία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την ανθρωπιστική βοήθεια προς την Ουκρανία, ειδικότερα την βοήθεια που παρείχε το Πατριαρχείο σε παιδιά αλλά και την ανταλλαγή κρατουμένων.

