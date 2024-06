Ένοπλος άνοιξε πυρ σε υδάτινο πάρκο στο Μίσιγκαν - Πολλοί τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά

Δέκα άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδιά, τραυματίστηκαν από σφαίρες σε δημοτικό υδάτινο πάρκο ψυχαγωγίας στο Μίσιγκαν, όχι μακριά από την αμερικανική μεγαλούπολη Ντιτρόιτ, χθες Σάββατο περί τις 17:00 (τοπική ώρα· μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε η αστυνομία, κάνοντας λόγο για επίθεση «στα τυφλά».

Ο ύποπτος παρέμενε ασύλληπτος το βράδυ, πάντως η αστυνομία διαβεβαίωσε πως πιστεύει ότι τον έχει εντοπίσει σε κοντινό ακίνητο και τον έχει περικυκλώσει. Το όπλο που χρησιμοποιήθηκε βρέθηκε στον τόπο της επίθεσης, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Άνδρας βγήκε από αυτοκίνητο μπροστά στο πάρκο Brooklands Plaza Splash Pad, στο Ρότσεστερ Χιλς, στο Μίσιγκαν, και πυροβόλησε περίπου τριάντα φορές με ημιαυτόματο πιστόλι Glock διαμετρήματος 9 χιλιοστών, αλλάζοντας γεμιστήρες επανειλημμένα, εξήγησε ο σερίφης της κομητείας Όκλαντ, ο Μάικλ Μπουσάρντ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

#UPDATE : Officials have confirmed that the shooter responsible for gunning down 10 people, including children, at a splash pad in a Michigan. park has taken his own life during a standoff with law enforcement.

Δεν είναι ακόμη γνωστό αν υπέκυψε κάποιο από τα θύματα, σύμφωνα με την αστυνομία, που αρχικά έκανε λόγο για πέντε τραυματίες.

Η κοινότητα Ρότσεστερ Χιλς απέχει περίπου πενήντα χιλιόμετρα από το Ντιτρόιτ προς βορρά. Η γειτονική κοινότητα Όξφορντ Τάουνσπιπ, επίσης υπαγόμενη στην κομητεία Όκλαντ, είχε μετατραπεί το 2021 σε θέατρο επίθεσης με όπλο μέσα σε σχολείο που διέπραξε μαθητής, 15 ετών τότε, σκοτώνοντας τέσσερις συμμαθητές του και τραυματίζοντας άλλους έξι και μέλος του διδακτικού προσωπικού.

«Είναι γροθιά στο στομάχι προφανώς για εμάς εδώ στην κομητεία Όκλαντ», είπε ο κ. Μπουσάρντ. «Έχουμε βιώσει πολλές τραγωδίες (…) Ακόμα δεν έχουμε χωνέψει καλά-καλά τι έγινε στην Όξφορντ», πρόσθεσε ο σερίφης.

#MassShooting ~ #Michigan

Up to 10 people shot at Rochester Hills splash pad; gunman 'contained'

What's happening? How can someone go to a place like this and do something like this. This world is sick.

The gunman drove up to the water park, got out of a vehicle, opened fire…

