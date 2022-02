Ουκρανία: Αναζωπύρωση της κρίσης – Βομβαρδισμοί κοντά στο αεροδρόμιο του Ντόνετσκ

Πρόκειται για την πρώτη σαφή ένδειξη κλιμάκωσης, μετά το θρίλερ των τελευταίων 24ωρων, με τους ρωσικούς ισχυρισμούς περί απόσυρσης στρατευμάτων και τα μηνύματα δυσπιστίας από σύσσωμη τη Δύση.

Εκατέρωθεν κατηγορίες για επιθέσεις και παραβιάσεις των συμφωνιών εκεχειρίας εκτοξεύουν τις τελευταίες ώρες ο ουκρανικός στρατός και Ρωσόφωνοι αυτονομιστές στην ανατολική Ουκρανία.

Ο ουκρανικός στρατός κατηγόρησε τις δυνάμεις που υποστηρίζονται από τη Ρωσία στην ανατολική Ουκρανία ότι εκτόξευσαν οβίδες σε χωριό στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, χτυπώντας ένα νηπιαγωγείο. Σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί.

Russian media already claimed that this is “Nova Kondrashovka” in occupied parts of Luhansk region. But both Kanndrashivka’s(Old and New one) are not occupied https://t.co/3aB5779MTV pic.twitter.com/Ij07g1wr0s

