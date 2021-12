Εξοργισμένος ο Τζόνσον από το βίντεο με τους αστεϊσμούς για «πάρτι» στην Ντάουνινγκ Στριτ

Εξοργισμένος δηλώνει ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο που δείχνει στελέχη της Ντάουνινγκ Στριτ να αστειεύονται για τη διοργάνωση χριστουγεννιάτικης γιορτής το 2020, εν μέσω lockdown.

«Ζητώ απερίφραστα συγγνώμη για την προσβολή που προκάλεσε σε όλη τη χώρα και ζητώ συγγνώμη για την εντύπωση που δημιουργεί», δήλωσε ο Τζόνσον στο Κοινοβούλιο, προσθέτοντας ότι θα υπάρξουν πειθαρχικά μέτρα εάν διαπιστωθεί ότι παραβιάστηκαν κανόνες.

«Αλλά επαναλαμβάνω…ότι έχω κατ’ επανάληψη διαβεβαιώσει από τότε που προέκυψαν αυτοί οι ισχυρισμοί, ότι δεν έγινε πάρτι και ότι δεν παραβιάστηκαν κανόνες της Covid», πρόσθεσε.

Παράλληλα, κάλεσε τους αντιπολιτευόμενους πολιτικούς να μην παίζουν πολιτικά παιχνίδια όσον αφορά τα μέτρα για την COVID-19.

«Το ξέρω ότι η συνέπεια που προσπαθεί να υπάρξει (είναι) ότι η υπόθεση που τώρα ερευνάμε κατά κάποιον τρόπο θα πρέπει να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη του κόσμου στα μέτρα που λαμβάνουμε. Αλλά μπορώ να του πω (…) ότι εγώ πιστεύω πως είναι σοβαρό λάθος να προσπαθούμε να παίζουμε πολιτικά παιχνίδια με αυτό το θέμα», δήλωσε ο Τζόνσον απαντώντας σε ερώτηση του ηγέτη των αντιπολιτευόμενων Εργατικών Κιρ Στάρμερ.

«Δεν πιστεύω ότι ο κόσμος θέλει πράγματι να δει να υπονομεύεται η εμπιστοσύνη σε αυτά τα μέτρα», σημείωσε ο Τζόνσον στις δηλώσεις που έκανε στο κοινοβούλιο και σημείωσε ότι «θα συνεχίσει τη δουλειά».

«Θα συνεχίσω τη δουλειά και πιστεύω ότι αυτό (…) είναι που πρέπει να γίνει και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ λυπηρό ότι όταν ο κόσμος χρειάζεται να ακούσει ξεκάθαρα λόγια από τους αξιωματούχους του, από τους πολιτικούς, τα αντιπολιτευόμενα κόμματα να προσπαθούν να θολώσουν τα νερά για γεγονότα ή μη γεγονότα της περσινής χρονιάς», σημείωσε.

Σάλος στη Βρετανία

Μετά τη δημοσίευση του βίντεο ξέσπασε σάλος στη Βρετανίακαιο Μπόρις Τζόνσον βρέθηκε στο επίκεντρο των επικρίσεων.

Το συγκεκριμένο βίντεο το οποίο δημοσίευσε το ITV News δείχνει την Αλέγκρα Στράτον, τότε εκπρόσωπο Τύπου του Τζόνσον, να κάνει πρόβα τις απαντήσεις που θα έδινε σε μια συνέντευξη Τύπου την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου του 2020.

Κανείς δημοσιογράφος δεν είναι παρών, όμως στο βίντεο εμφανίζεται ο Εντ Όλντφιλντ, ειδικός σύμβουλος του Βρετανού πρωθυπουργού καθώς και ακόμη ένας συνεργάτης τους.

Η Στράτον κάνοντας πλάκα δηλώνει: «Το φανταστικό πάρτι ήταν μια επαγγελματική συνάντηση, δεν τηρούνταν τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης».

Την εποχή εκείνη στο Λονδίνο ίσχυαν αυστηροί περιορισμοί λόγω της πανδημίας και απαγορεύονταν οι συναθροίσεις περισσότερων από δύο ατόμων σε εσωτερικούς χώρους.

Στο βίντεο η Στράτον απαντά γελώντας σε ερωτήσεις συναδέλφων της που προσποιούνται τους δημοσιογράφους.

Leaked video shows Downing Street staff joking about Christmas party they later denied | ITV News

Ο Όλντφινλτ τη ρωτά σχετικά με τις αναφορές για ένα πάρτι που πραγματοποιήθηκε στη Ντάουνινγκ Στριτ «την Παρασκευή το βράδυ». Η Στράτον του απαντά: «Πήγα σπίτι μου» και μετά κάνει μια παύση.

«Ο πρωθυπουργός θα ενέκρινε τη διοργάνωση ενός χριστουγεννιάτικου πάρτι;», συνεχίζει ο Όλντφιλντ, με τη Στράτον να τον ρωτά: «ποια είναι η απάντηση;».

Ένας άλλος σύμβουλος του Τζόνσον ακούγεται να λέει: «Δεν ήταν πάρτι, ήπιαμε κρασί και φάγαμε τυρί», κάνοντας τη Στράτον να γελάσει και να αναρωτηθεί «το κρασί και το τυρί επιτρέπονται;».

Η Ντάουνινγκ Στριτ απάντησε στο βίντεο τονίζοντας ότι «δεν πραγματοποιήθηκε χριστουγεννιάτικη γιορτή. Οι κανόνες για την covid-19 ακολουθούνται πάντα».

Πηγή που έχει μιλήσει στο BBC επιβεβαίωσε ωστόσο ότι όντως πραγματοποιήθηκε ένα πάρτι στη Ντάουνινγκ Στριτ στις 18 Δεκεμβρίου 2020, παρουσία «αρκετών δεκάδων» ανθρώπων.

Πυρά κατά της κυβέρνησης

Ο επικεφαλής των Εργατικών Κιρ Στάρμερ επέκρινε τη βρετανική κυβέρνηση για την «ντροπιαστική» της συμπεριφορά.

«Οι άνθρωποι σε όλη τη χώρα τηρούσαν τους κανόνες ακόμη και όταν ήταν αναγκασμένοι να είναι μακριά από τους αγαπημένους τους. Έχουν το δικαίωμα να αναμένουν ότι η κυβέρνηση πράττει το ίδιο. Το να ψεύδεται και να γελά κανείς με αυτά τα ψέματα είναι επονείδιστο», τόνισε.

Ο Ίαν Μπλάκφορντ, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του σκωτσέζικου κόμματος SNP, εκτίμησε ότι ο Τζόνσον δεν είναι πλέον άξιος εμπιστοσύνης και θα πρέπει να «αποχωρήσει αμέσως από τη θέση του».

«Η κυβέρνηση παραβιάζει τους ίδιους της τους κανόνες για την covid-19 και στη συνέχεια κάνει πλάκα σε βίντεο για το θέμα», σχολίασε ο Μπλάκφορντ στο τηλεοπτικό δίκτυο STV News.

«Πραγματικά είναι απαράδεκτο και πρέπει να πω, δυστυχώς, ότι με βάση αυτή τη συμπεριφορά (…) πρέπει να αποχωρήσει και πρέπει να αποχωρήσει τώρα», υπογράμμισε.

Η κυβέρνηση πρέπει «να απαντήσει σε σοβαρά ερωτήματα. Και γρήγορα», έγραψε στο Twitter ο βουλευτής των Συντηρητικών Ρότζερ Γκέιλ.

Εξάλλου μια ένωση οικογενειών που έχουν χάσει συγγενείς τους λόγω της covid-19 κατήγγειλε «τη συμπεριφορά ανθρώπων που πιστεύουν ότι είναι πάνω από εμάς».

«Δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγράψουμε σε ποιο βαθμό είναι θλιβερό και ντροπιαστικό να ακούμε την ομάδα του Μπόρις Τζόνσον να κάνει πλάκα για την παραβίαση των κανόνων που μας επέβαλαν, την ώρα που άλλοι (…) δεν μπόρεσαν να αποχαιρετίσουν τους αγαπημένους τους παρά μόνο μέσω μιας οθόνης», υπογράμμισε η ένωση σε ανακοίνωσή της.