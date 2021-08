Η Τουρκία χτίζει τείχος 295 χλμ κατά των Αφγανών προσφύγων (Video)

Ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ, ανακοίνωσε μάλιστα ότι το τείχος είναι σχεδόν έτοιμο κι ότι η ασφάλεια στις μεθόριες περιοχές.έχει ενισχυθεί και με τη χρήση τεχνολογικών μέσων. «Χτίζουμε ένα σπονδυλωτό τείχος κι ένα μεγάλο μέρος του έχει ολοκληρωθεί. Σκάφτηκαν χαρακώματα μήκους σχεδόν 150 χλ, ενώ έγιναν πρόσθετες ενισχύσεις στα συνοριακά φυλάκια και τις βάσεις μας», δήλωσε.

Αναφερόμενος στα ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας στα ανατολικά σύνορα της Τουρκίας, που φιλοξενεί ήδη περίπου τέσσερα εκατ. πρόσφυγες – κυρίως από τη Συρία, αλλά και από το Ιράκ και το Αφγανιστάν – , ο Ακάρ πρόσθεσε ότι έχουν επιστρατευτεί περίπου χίλια οχήματα και συσκευές νυχτερινής όρασης, ηλεκτρο-οπτικοί πύργοι και ακουστικοί αισθητήρες για τον εντοπισμό κινήσεων στη μεθόριο.

«Τα σύνορά μας είναι η τιμή μας», είπε σημειώνοντας ότι η Τουρκία εντείνει τις προσπάθειες για να πείσει πρόσφυγες και μετανάστες ότι τα σύνορά της είναι «αδιαπέραστα».

VIDEO: Turkey is building a wall along its border with Iran to prevent a new influx of refugees, mainly from Afghanistan as the Taliban take over the country.

For now, a 5km section is under construction but Turkey is aiming to build a 295km-long wall on its Iranian border pic.twitter.com/YJAZgUOEGa

— AFP News Agency (@AFP) August 17, 2021