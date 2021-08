Σπαρακτικό video κοριτσιού αφυπνίζει: «Δεν μετράμε επειδή γεννηθήκαμε στο Αφγανιστάν»

Η μαρτυρία της είναι συγκλονιστική. Πίσω από τα δάκρυά της, βρίσκει τη δύναμη να χαμογελάει, αλλά ξέρει πως υπό αυτές τις συνθήκες, η χώρα της, ο λαός της, ή ίδια, δεν μπορούν να ελπίζουν πια σε κανένα μέλλον.

Το εξαιρετικά δυνατό και συγκινητικό video, έχει ήδη εκατομμύρια προβολές μετά την ανάρτησή του στο Twitter από τον ακτιβιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων Μασίχ Αλινεγιάντ και δείχνει ένα κορίτσι που κλαίει, η ταυτότητα του οποίου παραμένει άγνωστη.

«Δεν μετράμε επειδή γεννηθήκαμε στο Αφγανιστάν» εξηγεί με δάκρυα στα μάτια το κορίτσι στο video των 45 δευτερολέπτων. «Δεν μπορώ να συγκρατήσω τα δάκρυά μου» προσθέτει. «Κανείς δε νοιάζεται για εμάς. Θα πεθάνουμε αργά αργά στην ιστορία».

“We don’t count because we’re from Afghanistan. We’ll die slowly in history”

Tears of a hopeless Afghan girl whose future is getting shattered as the Taliban advance in the country.

My heart breaks for women of Afghanistan. The world has failed them. History will write this. pic.twitter.com/i56trtmQtF

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) August 13, 2021