Video σοκ από την Καμπούλ: Γαντζώνονται σε αεροσκάφη για να φύγουν & πέφτουν στο κενό

Τρομερές εικόνες από το αεροδρόμιο της Καμπούλ με νεαρούς Αφγανούς πολίτες, να προσπαθούν να ανέβουν σε αεροπλάνο και να διαφύγουν, έστω και την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή, κατά την ώρα της απογείωσης.

Οι εικόνες είναι φρικτές. Σε κάνουν να σκέφτεσαι πως στις ακραίες πολιτικές και στα καθεστώτα, οι άνθρωποι θα έπρεπε να είχαν φτερά. Αλλιώς είναι χαμένοι, καταδικασμένοι.

In a desperate attempt to leave #Afghanistan, people are hanging on to the tires and the wing of the plane. Watch horrifying video of people falling from a flight takeoff at #Kabul Airport pic.twitter.com/2g1DW29jSU — WION (@WIONews) August 16, 2021

Χάος επικρατεί στο αεροδρόμιο της Καμπούλ με χιλιάδες Αφγανούς να ψάχνουν τρόπο να φύγουν από τη χώρα. Η κατάσταση έχει ξεφύγει και οι πληροφορίες μιλάνε για τουλάχιστον πέντε νεκρούς.

Ενδεικτικό της απελπισίας που έχουν οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί είναι ένα video που κυκλοφορεί στα Social Media.

Σε αυτό φαίνονται πολλοί Αφγανοί να προσπαθούν να προσεγγίσουν ένα Αμερικανικό στρατιωτικό αεροπλάνο που ετοιμάζεται για απογείωση. Μάλιστα κάποιοι από αυτούς καταφέρνουν να γαντζωθούν στο αεροσκάφος την ύστατη ώρα που το αεροπλάνο αφήνει το έδαφος.

Πάντως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορεί και ένα νέο video που έχει κοινοποιηθεί από πολλούς χρήστες στο Twitter.

Oh my God. Desperate Afghans are hanging on the plane tires and falling from the sky near the Kabul airport pic.twitter.com/OhIscfDNWd — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) August 16, 2021

Στο video φαίνεται το ίδιο αεροσκάφος να βρίσκεται στον αέρα και κάτι να πέφτει από αυτό. Μάλιστα κάποιοι αναφέρουν ότι η «κουκίδα» που φαίνεται είναι κάποιος από τους ανθρώπους που είχαν καταφέρει να γαντζωθούν σε αυτό, λίγο νωρίτερα.

Σημειώνεται ωστόσο, ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα του σοκαριστικού video.