«Κόλαση» στον Λίβανο: Το Ισραήλ σκότωσε τον «ταμία» της Χεζμπολάχ - Χτύπημα στην ισραηλινή στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών

Τέλος δεν έχει η πολεμική αναστάτωση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, αφού Ισραήλ και Χεζμπολάχ ανταποδίδουν πυρά, στο φόντο της εξόντωσης του αρχηγού της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και ενώ το Τελ Αβίβ προετοιμάζει την επόμενη κινησή του κατά της Τεχεράνης.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας ο IDF επικοινώνησε μέσω διαρροής πως έχει πλήξει τα κεντρικά της Al-Qard Al-Hassan, της ιδιότυπης τράπεζας που έχει συστήσει η Χεζμπολάχ. Η συγκεκριμένη υποδομή βρίσκεται στο νότιο προάστιο της Βηρυτού, Νταχία, πολύ κοντά στο σημείο που τα μαχητικά του Ισραήλ σκότωσαν στο καταφύγιό του τον Χασάν Νασράλα πριν από έναν μήνα. Γιατί όμως το Ισραήλ δαπανά εκατομμύρια σε βόμβες υψηλής ακρίβειας για ένα κατάστημα τράπεζας;

Το κτίριο το οποίο χτυπήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας δεν ανήκει σε μία απλή τράπεζα αλλά στην Al-Qard Al-Hassan. Η Al-Qard Al-Hassan είναι μία ιδιότυπη τραπεζική υπόσταση η οποία έχει συσταθεί από την ίδια της Χεζμπολάχ το 1982 και έχει μάλιστα δανείσει με περισσότερα από 400 εκατομμύρια δολάρια μέλη της σιιτικής οργάνωσης αλλά και την ίδια την Χεζμπολάχ. Το μακρύ χέρι της Τεχεράνης, προκειμένου να καταφέρει να ξεφύγει από τις παγκόσμιες οικονομικές κυρώσεις και να χρηματοδοτήσει με την ενεργό συμμετοχή του Ιράν τη δημιουργία μίας ισχυρότατης πολεμικής απειλής για το Ισραήλ.

