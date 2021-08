Αναφορές για νεκρούς στο αεροδρόμιο της Καμπούλ (Σκληρές Εικόνες & Video)

Στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, που έπεσε χθες σε τρεις ώρες, παραδιδόμενη αμαχητί, με τον πρόεδρο να εγκαταλείπει τη χώρα, λίγο αργότερα, επικρατεί χάος. Υπάρχουν αναφορές για 5 νεκρούς. Πολίτες σε απόγνωση σκαρφαλώνουν στα αεροπλάνα, ή ποδοπατιούνται.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας είπε πως είδε τα πτώματα πέντε ανθρώπων να μεταφέρονται σε όχημα. Ένας άλλος αυτόπτης μάρτυρας είπε ότι δεν είναι σαφές αν τα θύματα έχασαν τη ζωή τους από πυρά ή εάν ποδοπατήθηκαν, μέσα στην απόγνωση και τον πανικό.

Αμερικανικά στρατεύματα, τα οποία είναι αρμόδια για το αεροδρόμιο, είχαν πυροβολήσει νωρίτερα στον αέρα για να διαλύσουν το πλήθος. Αξιωματούχοι δεν ήταν αμέσως διαθέσιμοι για να σχολιάσουν σχετικά με τους νεκρούς.

BREAKING: Reports of several Afghan civilians dead after #US soldiers fired shots in Kabul Airport as people stormed the tarmac while US and other foreign missions tried to evacuate their diplomats. #Afganistan #Taliban pic.twitter.com/QyVgxURk3T

