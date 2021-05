Πυροβολισμοί & έκρηξη σε σχολείο στη Ρωσία: Μακελειό με 9 νεκρούς (Video)

Όπως μετέδωσε αρχικά το Sputnik, ένας 17χρονος συνελήφθη ως ύποπτος για την επίθεση, με το Ειδησεογραφικό Πρακτορείο να αναφέρει ότι τα θύματα είναι έξι μαθητές και ένας δάσκαλος.

Αργότερα ωστόσο τόσο το Sputnik όσο και το Πρακτορείο Reuters αναθεώρησαν δυστυχώς προς τα πάνω τον απολογισμό των νεκρών, στους 9.

🇷🇺Children jumped right out of the windows of a school in Kazan, where a teenager opened fire.#Russia pic.twitter.com/pHTwdD8eGv

— Dailyaz (@dailyaz1) May 11, 2021