Φρίκη στις ΗΠΑ: Άνδρας κλείδωσε 17χρονη σε αποθήκη για 5 μέρες και τη βίαζε

Ειδικότερα, όπως έχει γίνει γνωστό, ο 34χρονος Joel Micah Arnold κατηγορείται ότι απήγαγε το κορίτσι στις 27 Μαρτίου. Την μετέφερε με τη βία σε μια εγκατάσταση με αποθήκες, όπου την κλείδωσε για πέντε ημέρες.

Στη διάρκεια αυτής της περιόδου φέρεται να την απειλούσε με όπλο, να της έδινε ναρκωτικά και να τη βίαζε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, μετά από πέντε ημέρες αιχμαλωσίας ο άντρας άφησε το θύμα του να φύγει. Μία εβδομάδα αργότερα, η έφηβη κατήγγειλε τον εφιάλτη που είχε ζήσει.

